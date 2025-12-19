Slušaj vest

U ruskim napadima u blizini ukrajinske crnomorske luke Odeseu četvrtak je ubijena jedna žena, dok je jedna gradska četvrt pretrpela nestanke struje i drugih komunalnih usluga, rekli su zvaničnici.

Guverner Odeske regije Oleh Kiper, pišući na Telegramu, rekao je da je ruski dron ubio ženu koja je prelazila most u svom automobilu jugozapadno od Odese. U incidentu je povređeno njeno troje dece.

Kiper je zamolio stanovnike regije koji su pretrpeli dugotrajne nestanke struje da pokažu strpljenje i prestanu da blokiraju puteve u znak protesta, rekavši da hitne službe rade danonoćno kako bi obnovile snabdevanje električnom energijom.

U Odesi je načelnik gradske vojne uprave Serhij Lisak rekao da je ruski napad pogodio infrastrukturu i izazvao nestanke struje, vode i grejanja u "gusto naseljenoj četvrti". Jedna je osoba ranjena, a hitne službe rade na vraćanju normalnog snabdevanja.