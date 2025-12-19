Slušaj vest

Petoro dece obolele od talasemije u indijskoj državi Madija Pradeš zaraženo je virusom HIV-a nakon primanja transfuzije krvi, saopštile su lokalne vlasti, prenosi danas BBC.

Obolelima od talasemije, naslednog genetskiog poremećaja krvi, potrebna je redovna transfuzija kako bi izbegli jaku anemiju.

Najnoviji slučajevi infekcije HIV virusom izazvali su zabrinutost u vezi sa načinom davanja transfuzije, a vlasti su formirale komitet koji će ispitati ovaj incident.

Ovi slučajevi usledili su nakon sličnih infekcija u istočnoj državi Džarkand u oktobru, gde je petoro dece mlađe od osam godina zaraženo virusom nakon što su u jednoj državnoj bolnici primili transfuziju krvi, podseća BBC.

Vlasti u državi Gudžarat su 2011. pokrenule istragu nakon što je 23 dece obolelo od talasemije bilo pozitivno na virus posle transfuzije primljene u bolnici.