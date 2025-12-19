Slušaj vest

Ulice su se na mnogim lokacijama pretvorile u reke, a voda je paralisala saobraćaj i izazvala kašnjenja letova na aerodromima u Dubaiju i Abu Dabiju.

Zbog nestabilnih vremenskih uslova, policija je pozvala građane da ostanu u svojim domovima najmanje do petka popodne, dok je privatnom sektoru savetovano da radi od kuće.

Dubai - Velike poplave pogodile grad Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Waleed Zein / AFP / Profimedia

Nacionalni centar za meteorologiju Ujedinjenih Arapskih Emirata ranije je upozorio na obilne padavine širom zemlje, sa lokalizovanim pljuskovima koji su posebno pogodili područja sa nerazvijenim sistemima za odvodnjavanje.

Prema zvaničnim podacima, ovo su najintenzivnije kiše u UAE u poslednjih 76 godina.

Meteorolozi upozoravaju da ovakve ekstremne padavine više nisu izuzetak, već deo trenda sve češćih vremenskih ekstrema, poput onih zabeleženih prošle godine, koji dodatno podstiču klimatske promene.

Vlasti nastavljaju da prate situaciju na terenu i pozivaju građane da budu oprezni dok se vreme ne smiri.

Ne propustitePlanetaUHAPŠEN ALBANAC, ČLAN OPASNE "ČEKIĆ BANDE": Ekstremista iza rešetaka zbog krvavog napada u Budimpešti, od ove odluke najviše strahuje (FOTO)
čekić Francuska policija
PlanetaNAPADAČ PRONAĐEN MRTAV! Bivši doktorand ubio dvoje, ranio devetoro studenata na Univerzitetu Braun, a policija ga povezuje sa još jednim STRAVIČNIM ubistvom!
Univerzitet Braun
PlanetaGREŠKA ILI HAKERSKI NAPAD? Sajt Bele kuće tokom noći prikazivao lajv strim jutjubera
bela kuca shutterstock_1016809915.jpg
Planeta"DOVIĐENJA DEBILI"! SKANDAL U POLJSKOJ: Poslanik teško izvređao kolege pa napustio salu (VIDEO)
Poljska.jpg