Savezni upravni sud u Lajpciguponištio je zabranu delovanja desničarske grupe "Hammerskins Deutschland". Sud je uvažio žalbe nekoliko članova i regionalnih podgrupa protiv zabrane koju je 2023. godine izdao Savezni ministar unutrašnjih poslova.

Sud nije mogao da utvrdi postojanje stvarne nacionalne "krovne organizacije" Hammerskinsa, koju bi bilo moguće zabraniti, te je zaključio da je zabrana bila protivpravna. Cilj zabrane bio je razbijanje desničarskih struktura.

Hammerskinsse predstavljaju kao bratstvo i potiču iz SAD. Od početka 1990-ih u Nemačkoj su osnovane regionalne filijale. Prema podacima nemačke službe za zaštitu ustavnog poretka, u trenutku zabrane, grupa je imala oko 130 članova.

Razlozi za poništavanje zabrane



Sud je naveo da ministarstvo nije dostavilo dovoljno dokaza da postoji nacionalna, vodeća struktura Hammerskinsa. Nije ni razmatrano da li je grupa ustavno neprijateljski nastrojena. Predsedavajući sudija Ingo Kraft je u obrazloženju presude rekao: "Na postojanje razloga za zabranu uopšte se nije obraćala pažnja."

Prema zakonu o udruženjima, Savezni ministar unutrašnjih poslova može zabraniti samo udruženja koja deluju u više saveznih pokrajina. Ako delovanje grupe ostaje ograničeno na jednu saveznu pokrajinu, zabrane su u nadležnosti te pokrajine.

Autonomija regionalnih ogranaka



Tužioci su tvrdili da ne postoji nacionalni nivo i vođa na saveznom nivou. Regionalni ogranci su bili autonomni, iako su se četiri puta godišnje okupljali na sastanku "National Officers Meeting".

Na tim sastancima nisu donošene obavezujuće odluke, a regionalne grupe nisu koristile jedinstvene simbole na nivou cele Nemačke. Članovi su priznali da su svoja okupljanja, koncerte i komunikaciju organizovali vrlo konspirativno.

Druga poništena zabrana Fezerove



Ovo je drugi put da Savezni upravni sud poništava zabranu koju je izdala tadašnja ministarka unutrašnjih poslova Nensi Fezer. U junu je sud već ukinuo zabranu desničarskog magazina "Kompakt".