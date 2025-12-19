Slušaj vest

Navid Akram (24) i njegov otac Sadžid (50) optuženi su da su pucali u grupu Jevrejakoji su slavili prvi dan Hanukena plaži Bondi u nedelju.

Navid je hospitalizovan i pod policijskim je nadzorom nakon što su ga policajci ranili. Probudio se iz kome u utorak i suočava se sa 59 optužbi. Njegov otac Sadžid, vlasnik oružja, ubijen je na licu mesta od strane policije.

Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju, Australija Foto: JEREMY PIPER/AAP

Pohvale od strane Islamske države


Teroristička organizacija Islamska država pohvalila je oca i sina kao "lavove" i "izvor ponosa" u svom nedeljnom biltenu Al-Naba putem Telegrama.

Pucnjava napad australija sidnej Bondi plaža napadač Navid Akram
Navid Akram Foto: Printskrin

Ipak, grupa nije preuzela odgovornost za napad u kojem je poginulo 16 osoba, uključujući desetogodišnju devojčicu Matildu, dok je više od 40 ranjeno.

ISIS je navela da su napadači možda bili "inspirisani" njihovim učenjima i pohvalila ih je jer su "sledili preporuku da ciljaju tokom praznika i okupljanja", uz upozorenje da se mogu očekivati novi napadi.

Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju u Australiji. Ima mrtvih i ranjenih. Pucnjava se dogodila tokom obeležavanja jevrejskog praznika Hanuke.  Foto: screenshot X

Motivi napada povezani sa ekstremističkom ideologijom


Policija istražuje navodne veze Akrama sa islamskim ekstremizmom nakon što su u vozilu registrovanom na Navida pronađeni eksplozivi i zastave ISIS-a. Šef policije Mal Lenjon ranije je naveo da početna istraga sugeriše da je napad "inspirisan ISIS-om".

Navid i Sadžid navodno su snimili propagandni video u stilu ISIS-a u svom iznajmljenom smeštaju u Kampsiju pre smrtonosnog napada, izražavajući svoje ekstremističke stavove.

Odavanje počasti žrtvama terorističkog napada u Sidneju Foto: BIANCA DE MARCHI/AAP

Putovali na Filipine


Otac i sin su otputovali na mesec dana u novembru na Filipine, s krajnjom destinacijom Davao na ostrvu Mindanao, koje je decenijama bilo uporište islamskih militantnih grupa, posebno od poraza ISIS-a u Siriji2019. godine.

Žrtve masakra u Sidneju, najmlađa Matilda imala samo 10 godina Foto: Printscreen

Hapšenja u Sidneju


Pohvale Islamske države usledile su istovremeno kada je grupa muškaraca privedena u četvrtak oko 17h u jugozapadnom Sidneju zbog sličnih ekstremističkih stavova kao i napadači.

Teško naoružani taktički timovi zaustavili su dva automobila i uhapsili osumnjičene u dramatičnoj antiterorističkoj akciji. Fotografije prikazuju policajce kako stoje poired grupe na raskrsnici Džordž i Kembel u predgrađu Sidneja - Liverpulu.

Entoni Albaneze, premijer Australije osudio napad u Sidneju u kojem je ubijeno najmanje 12 osoba, a ranjeno više od 60. On je najavio borbu protiv terorizma. Foto: DEAN LEWINS/AAP, Lukas Coch/AAP

Zamenik komesara NSW policije Dejvid Hadson rekao je da su muškarci putovali iz Viktorije i da su poznati policiji.

(Kurir.rs/Daily Mail/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlaneta"NAPAD U SIDNEJU INSPIRIŠE DRUGE TERORISTE, MOŽE SE PONOVITI BILO GDE!" Postoji globalan problem dva velika žarišta: Niko nije u potpunosti bezbedan
Australija pucnjava Sidnej plaža Bondi beach
PlanetaKO JE "ČOVEK U CRVENOJ MAJICI"? Kad je počeo MASAKR na plaži Bondi u Sidneju, on je uradio NEVEROVATNU stvar! (FOTO/VIDEO)
Gefen Bitton
PlanetaRATNO STANJE NA ULICAMA SIDNEJA! Do zuba naoružana policija hapsi sumnjive osobe! Objavljeni snimci protivterorističke operacije (FOTO/VIDEO)
Sidnej, Liverpul, Australija
PlanetaMONSTRUM IZ SIDNEJA SVE ISPLANIRAO: Evo šta je uradio sa kućom vrednom milion dolara! PORODICE ŽRTAVA OSTAJU BEZ NADOKNADE!
Australija pucnjava Sidnej plaža Bondi beach