Heroj sa plaže Bondi, Ahmed al Ahmed, koji je zaustavio teroristu Sadžida Akrama (50) u krvavom piru u Sidneju, primio je 2,5 miliona australijskih dolara (oko 1,24 miliona funti) donacija u bolnici, gde se leči od povreda zadobijenih u pucnjavi.

Ahmed je u nedelju iskočio iza automobila i uspeo da se fizički obračuna sa jednim od napadača, razoružavši ga. Tom prilikom je pogođen više puta, a lekari strahuju da bi mogao da izgubi ruku.

U terorističkom napadu na plaži Bondi u nedelju ubijeno je najmanje 16 ljudi. Ipak, veruje se da bi broj žrtava bio znatno veći da nije bilo hrabre reakcije Ahmeda al Ahmeda.

Australijski premijer Entoni Albaneze posetio je Ahmeda u bolnici ove sedmice i opisao oca dvoje dece kao "najbolje što naša zemlja ima".

