Heroj sa plaže Bondi, Ahmed al Ahmed, koji je zaustavio teroristu Sadžida Akrama (50) u krvavom piru u Sidneju, primio je 2,5 miliona australijskih dolara (oko 1,24 miliona funti) donacija u bolnici, gde se leči od povreda zadobijenih u pucnjavi.

Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju u Australiji. Ima mrtvih i ranjenih. Pucnjava se dogodila tokom obeležavanja jevrejskog praznika Hanuke.  Foto: screenshot X

Ahmed je u nedelju iskočio iza automobila i uspeo da se fizički obračuna sa jednim od napadača, razoružavši ga. Tom prilikom je pogođen više puta, a lekari strahuju da bi mogao da izgubi ruku.

U terorističkom napadu na plaži Bondi u nedelju ubijeno je najmanje 16 ljudi. Ipak, veruje se da bi broj žrtava bio znatno veći da nije bilo hrabre reakcije Ahmeda al Ahmeda.

Entoni Albaneze, premijer Australije osudio napad u Sidneju u kojem je ubijeno najmanje 12 osoba, a ranjeno više od 60. On je najavio borbu protiv terorizma. Foto: DEAN LEWINS/AAP, Lukas Coch/AAP

Australijski premijer Entoni Albaneze posetio je Ahmeda u bolnici ove sedmice i opisao oca dvoje dece kao "najbolje što naša zemlja ima".

Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju, Australija Foto: JEREMY PIPER/AAP

Donacije građana nastavljaju da pristižu kao znak zahvalnosti i podrške za njegovu izuzetnu hrabrost i nesebičnost.

(Kurir.rs/BBC/Preneo: V.M.)

