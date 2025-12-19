Slušaj vest

Tanker Kendil, koji plovi pod zastavom Omana, pogođen je sa više dronova u međunarodnim vodama, saopštila je ukrajinska bezbednosna služba SBU.

Brod dužine oko 244 metra u tom trenutku nije prevozio teret i prema navodima, plovio je ka Rusiji preko Gibraltarskog moreuza.

Ukrajina je pojačala napade na plovila koja pomažu Rusiji da zaobiđe sankcije, s ciljem da odvrati vlasnike brodova od podrške Moskvi.

Brodovi ruske "flote u senci" preuzimaju gorivo iz Rusije, a zatim ga prebacuju na druge brodove u međunarodnim vodama, odakle se prodaje na otvorenom tržištu.

- SBU je po prvi put pogodio tanker ruske "flote iz senke" u neutralnim vodama Sredozemnog mora - saopštio je ukrajinski SBU.

Napad sledi nakon udara SBU na rusku podmornicu klase "Kilo", u trenutku kada je britanska obaveštajna služba MI6 najavila pojačanu podršku operacijama sabotaža u stilu onih kakve su bile tokom Drugog svetskog rata.

- Kao rezultat višefaznih mera u neutralnim vodama Sredozemnog mora, jedinica SBU "Alfa" pogodila je tanker takozvane "flote iz senke" Ruske Federacije "Kendil" vazdušnim dronovima. U trenutku specijalne operacije, ruski brod nije prevozio teret, već je bio prazan. Shodno tome, ovaj napad nije predstavljao nikakvu pretnju po ekološku situaciju u regionu - dodaje se u saopštenju.

- Ruska Federacija je koristila ovaj tanker kako bi zaobilazila sankcije i zarađivala novac koji je odlazio za rat protiv Ukrajine. Stoga je, sa stanovišta međunarodnog prava i zakona i običaja ratovanja, ovo apsolutno legitiman cilj za SBU. Neprijatelj mora da shvati da se Ukrajina neće zaustaviti i da će ga pogađati bilo gde u svetu, gde god se nalazio. Kao rezultat napada, tanker "Kendil" zadobio je kritična oštećenja i ne može se koristiti za svoju namenu - zaključuje se u saopštenju SBU-a.

Podsetimo, ukrajinske specijalne snage su napale dva ruska broda koja su prevozila oružje i vojnu opremu u Kaspijskom moru, a operacija je izvedena zajedno sa lokalnim pokretom otpora u tom regionu.