Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se sa poljskim predsednikom Karolom Navrockimu Varšavi 19. decembra, što je bio njihov prvi susret od inauguracije novog poljskog predsednika.

Portparol poljskog predsednika ranije je saopštio da će razgovori dvojice lidera biti usmereni na pitanja bezbednosti, ekonomije i istorije. Obraćajući se na zajedničkoj konferenciji za novinare, Navrocki je rekao da je susret sa Zelenskim "loša vest za Rusiju".

- Poseta predsednika Volodimira Zelenskog dokaz je da u strateškim pitanjima i pitanjima bezbednosti Poljska, Ukrajina i zemlje regiona stoje zajedno - dodao je Navrocki.

1/9 Vidi galeriju Karol Navrocki i Volodimir Zelenski Foto: Czarek Sokolowski/AP, Pawel Supernak/PAP

On je naveo da u Poljskoj postoji osećaj da pomoć Varšave Ukrajini od početka rata "nije bila dovoljno priznata". Zelenski je na to odgovorio još jednom "izrazivši zahvalnost Poljskoj".

- Ponekad postoje teški trenuci u našim društvima, ali kao predsednici moramo da definišemo politike koje nas drže ujedinjenima. Bez naše nezavisnosti, Moskva će neminovno nastaviti da se gura dalje u Evropu i doći će po Poljsku - rekao je Zelenski.

Prema rečima ukrajinskog predsednika, razgovori su bili fokusirani pre svega na pitanja vezana za rat. Kijev je predložio konsultacije sa Varšavom o odbrani od dronova, s obzirom na to da su ruski dronovi u više navrata tokom protekle godine ulazili u vazdušni prostor NATO-a.

1/3 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u Hagu Foto: EPA Remko De Waal, Peter Dejong/AP

Poseta Poljskoj usledila je nakon boravka u Briselu, gde su lideri EU odobrili beskamatni zajam od 90 milijardi evra(105,5 milijardi dolara) za Ukrajinu.

Iako se prvobitno razmatrala upotreba zamrznute ruske imovine, zvaničnici su se odlučili za alternativni model finansiranja nakon što nije postignut konsenzus. U Varšavi se očekuje i sastanak Zelenskog sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom.

Od kada je Navrocki stupio na dužnost, odnosi između Kijeva i Varšave beleže rastuće tenzije, uprkos tome što je Poljska jedan od ključnih saveznika Ukrajine od početka ruske invazije.