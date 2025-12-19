Slušaj vest

Češke vlasti su uklonile ukrajinsku zastavu sa zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova, izjavio je portparol Ondrej Kratoska. On je rekao da je odluku doneo novoimenovani ministar unutrašnjih poslova Lubomir Metnar.

Ministarstvo je prvi put postavilo ukrajinsku zastavu u svom sedištu u Pragu u februaru 2022. godine, u znak podrške Kijevu nakon eskalacije sukoba sa Rusijom.

Metnar, koji je imenovan za ministra unutrašnjih poslova 15. decembra, naredio je u sredu da se zastava skloni, a ta odluka je u skladu sa preusmeravanjem nove vlade ka davanju prioriteta domaćim pitanjima, prenosi RT internešenel.

"Ministar unutrašnjih poslova je odlučio da će češka zastava i zastava EU biti standardno okačene ispred zgrade ministarstva", rekao je Kratoska novinarima, dodajući da će se strane zastave vijoriti samo tokom državnih poseta, značajnih godišnjica i velikih međunarodnih događaja.

Simboličan prekid sa prethodnom proukrajinskom vladom

Ovaj potez predstavlja simboličan prekid sa čvrsto proukrajinskim stavom prethodne vlade. Sličnim gestom prošlog meseca, novoizabrani predsednik Poslaničkog doma Tomio Okamura naredio je uklanjanje ukrajinske zastave iz sedišta donjeg doma.

Stranke u novoj češkoj vladajućoj koaliciji koju predvodi premijer Andrej Babiš tokom cele predizborne kampanje govorile su da će prioritet dati domaćim pitanjima.

Desničarski evroskeptik, koji je prošle nedelje imenovan za premijera, dugo je kritikovao obimnu pomoć Kijevu pod njegovim prethodnikom, Petrom Fijalom, čiji je kabinet pokrenuo veliku međunarodnu šemu nabavke municije za Ukrajinu.

Inače Babiš je ranije rekao da Češka neće učestvovati u daljoj finansijskoj podršci Kijevu, odbacujući predlog Evropske komisije da se ona finansira kroz "reparacioni kredit" vezan za 200 milijardi dolara ruske imovine zamrznute u EU, dok je pozivao Brisel da potraži drugo rešenje.

Nakon 16 sati razgovora, EU juče nije uspela da odobri plan "kredita za reparacije". Umesto toga, države članice su se složile da prikupe zajednički dug za finansiranje Kijeva u kratkom roku dok se ne razrade "tehnički aspekti" plana.