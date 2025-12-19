NEVIĐENE SCENE NAKON PROTESTA U BRISELU: Paori razbacali TONE krompira po ulicama, narod pohrlio da pokupi sve u kese dok besne limuzine "krče" put! (VIDEO)
Protesti poljoprivrednika koji su organizovani u Briselu tokom vikenda potpuno su paralisali ovaj grad, a nakon protesta zabeležena je zanimljiva situacija.
Naime, tokom samih protesta, poljoprivrednici su stigli u centar Brisela traktorima i kamionima i tom prilikom su istovarili velike količine krompira na ulice, što su demonstranti iskoristili za sukob sa policijom.
Međutim, nakon završetka protesta, velike količine krompira su i dalje ostale na putu, a građani Brisela su to iskoristili i pokupili krompir za svoje potrebe.
Prvo, poljoprivrednici su organizovali proteste zbog najavljenog sporazuma između Evropske unije i južnoameričkih zemalja okupljenih oko Merkosura, koji bi značajno uticao na kretanje poljoprivrednih proizvoda iz Južne Amerike u Evropu.
Evropski poljoprivrednici su sporazum doživeli kao pretnju i pokazali šta misle o mogućem sporazumu masovnim i nasilnim protestima.
