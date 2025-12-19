Slušaj vest

Protesti poljoprivrednika koji su organizovani u Briselu tokom vikenda potpuno su paralisali ovaj grad, a nakon protesta zabeležena je zanimljiva situacija.

Naime, tokom samih protesta, poljoprivrednici su stigli u centar Brisela traktorima i kamionima i tom prilikom su istovarili velike količine krompira na ulice, što su demonstranti iskoristili za sukob sa policijom.

Međutim, nakon završetka protesta, velike količine krompira su i dalje ostale na putu, a građani Brisela su to iskoristili i pokupili krompir za svoje potrebe.

Prvo, poljoprivrednici su organizovali proteste zbog najavljenog sporazuma između Evropske unije i južnoameričkih zemalja okupljenih oko Merkosura, koji bi značajno uticao na kretanje poljoprivrednih proizvoda iz Južne Amerike u Evropu.

Evropski poljoprivrednici su sporazum doživeli kao pretnju i pokazali šta misle o mogućem sporazumu masovnim i nasilnim protestima.

