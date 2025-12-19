Slušaj vest

Prošlog petka jedan 12-godišnji dečak iz centralne Švedskevozom je stigao do Malmeai potom iste večeri hicima iz pištolja usmrtio 21-godišnjaka povezanog s kriminalnim podzemljem.

Nekoliko sati kasnije počinitelj se sam prijavio policiji i postao najmlađi osumnjičeni za ubistvo vatrenim oružjem u švedskoj istoriji.

Iako smrtonosno nasilje unutar organiziranog kriminala već godinama nije nikakva posebna novost u Švedskoj, dob počinitelja u ovom slučaju je pokrenula niz internih kriznih sastanaka u nacionalnom policijskom sistemu, koji se teško nosi s trendom sve mlađih počinitelja najtežih krivičnih dela.

Regrutovanje preko društvenih mreža



Organizirani kriminal, po pravilu povezan s trgovinom ilegalnim narkoticima, okrenuo se tinejdžerima i deci radi izvršavanja smrtonosnih akcija.

Regrutovanje se najčešće događa onlajn, u aplikacijama poput Telegrama. Policijske istrage pokazuju da se potencijalni maloletni počinitelji sami javljaju na "oglase". Potom se komunikacija premešta u zatvorene grupe na aplikacijama kao što je Signal.

U nadi da će krivičnopravnim sankcijama obeshrabriti mlade od ulaska u svet kriminala i onemogućiti njihovu regrutaciju, švedska vlada nedavno je predložila spuštanje granice krivične odgovornosti za najteža dela s 15 na 13 godina.

Predlog je odmah naišao na kritike, čak i unutar pravosudnog sistema, s argumentom da strože sankcije, pogotovo u toj dobi, obično ne rezultiraju smanjenjem kriminaliteta.

Dijamant Salihu, novinar švedske javne radiotelevizije (SVT), koji već godinama prati kriminalno podzemlje, u razgovoru za hrvatski portal Indeks bio je skeptičan prema spomenutoj meri i praktično je najavio ovo što se prošle nedelje dogodilo u Malmeu.

- Kod ove vrste nasilnih krivičnih dela dob počinitelja je u stalnom padu. Postoji rizik da će sa spuštanjem starosti krivične odgovornosti organizovani kriminal za širenje nasilja koristiti još mlađe osobe kojima prete blaže kazne.

Dagens Nyheter piše da 12-godišnji dečak dolazi iz nefunkcionalne porodice i da je njegovo rano detinjstvo bilo opterećeno nasiljem, zavisnostima i kriminalom roditelja.

U evidenciji socijalnih službi našao se već kao jednogodišnjak, a od sedme godine živeo je kod babe uz tek povremeni kontakt s roditeljima.

Teško detinjstvo i beg iz doma



U međuvremenu je završio u domu za decu pod posebnom zaštitom, iz kojeg je pobegao dva dana pre ubistva.

Potom se u petak kasno uveče pojavio u Oksieju, predgrađu trećeg po veličini švedskog grada Malmea i pucao u prolazeći "audi" u kojem su bile četiri osobe, navodno "od ranije poznate policiji".

Spomenuti 21-godišnjak, koji je iste noći preminuo u bolnici, ostavljen je na zadnjem sedištu auta u obližnjoj ulici, a njegovi saputnici su pobegli, očito neprovređeni. Policija nije sigurna ko je od četvorice muškaraca zapravo bio meta.

Čini se da je 12-godišnji počinitelj delovao pod pretnjom i uz obećanje nagrade od 250.000 kruna (oko 23.000 evra). Ekspresen piše da je prihvatio da izvrši nekoliko ubistava, ali kako nije preduzimao ništa, kriminalci su izgubili strpljenje i zapretili mu da mora da krenuti za Malme.

- Ne verujemo, naravno, da je dete samo planiralo i izvršilo ovo nasilno delo, stoga tražimo više osoba koje bi mogle da budu umešane u naručivanje i pomaganje - rekao je za Dagens Nyheter portparol policije u Malmeu, dodavši da se radi o krivičnim delima ubistva i tri pokušaja ubistva.

"Čvrsto verujem u rane intervencije"



Rasem Čebil je šef istražnog odeljenja u policiji u Malmeu i smatra da se ovaj negativni i zastrašujući trend nasilnih krivičnih dela može prekinuti jedino saradnjom kompletnog društva - roditelja, škole, institucija i policije.