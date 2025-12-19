NOVINAR ZAPROSIO DEVOJKU TOKOM PUTINOVE KONFERENCIJE: Ruski lider pozvan na svadbu: "Olečka, znam da gledaš, UDAJ SE ZA MENE" (VIDEO)
Novinar ruskog Kanala 4, Kiril Bažanov, zaprosio je svoju devojku tokom emisije „Direktna linija“, u kojoj predsednik Rusije Vladimir Putin odgovara na pitanja gledalaca.
Dopisnik iz Jekaterinburga tom prilikom je čak uputio poziv ruskome predsedniku da prisustvuje njegovom venčanju, prenela je agencija RIA Novosti.
Bažanov se u studiju pojavio u svečanom odelu, sa natpisom „Želim da se oženim!“.
"Obučeni ste kao da se spremate za venčanje", prokomentarisao je Putin, na šta je novinar odgovorio da poruka na njegovoj odeći nije šala.
- Ja znam da moja devojka upravo sada gleda prenos. Olečka, udaj se za mene - izgovorio je Bažanov.
On je potom dodao da bi oboje veoma voleli da Putin dođe na njihovo venčanje, prenela je ruska agencija.
Nakon nekog vremena, voditeljka je rekla da imaju "važnu vest".
- Devojka je pristala da se uda - rekla je.
Ruski predsednik Vladimir Putin danas drži godišnju konferenciju za medije pod nazivom "Direktna linija" na kojoj mu pitanja postavljaju novinari i građani, a koju uživo možete da pratite u našem blogu.
