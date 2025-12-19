Slušaj vest

Novinar ruskog Kanala 4, Kiril Bažanov, zaprosio je svoju devojku tokom emisije „Direktna linija“, u kojoj predsednik Rusije Vladimir Putin odgovara na pitanja gledalaca.

Dopisnik iz Jekaterinburga tom prilikom je čak uputio poziv ruskome predsedniku da prisustvuje njegovom venčanju, prenela je agencija RIA Novosti.

Bažanov se u studiju pojavio u svečanom odelu, sa natpisom „Želim da se oženim!“.

"Obučeni ste kao da se spremate za venčanje", prokomentarisao je Putin, na šta je novinar odgovorio da poruka na njegovoj odeći nije šala.

- Ja znam da moja devojka upravo sada gleda prenos. Olečka, udaj se za mene - izgovorio je Bažanov.

On je potom dodao da bi oboje veoma voleli da Putin dođe na njihovo venčanje, prenela je ruska agencija.

Nakon nekog vremena, voditeljka je rekla da imaju "važnu vest".

- Devojka je pristala da se uda - rekla je.