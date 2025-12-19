Slušaj vest

- To nije direktna linija, to je cirkus - glasila je jedna poruka.

Druga, u kojoj je autor koristio puno ime ruskog predsednika, glasila je: "Vladimire Vladimiroviču, već je petak, možemo li da poslužimo piće?"

Jedna osoba je bila ogorčena je zbog ruskog nadzornog tela za komunikacije Roskomnadzor, koje je blokiralo ili ograničilo pristup stranim tehnološkim platformama, uključujući WhatsApp, YouTube, Snapchat i aplikaciju za igre Roblox.

1/11 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin sumira 2025. u "Direktnoj liniji" Foto: Pavel Bednyakov/AP, SERGEI ILNITSKY/EPA

- Blokirajte sam Roskomnadzor! - napisao je autor.

Kremlj nije odmah komentarisao poruke, koje su se pojavile na pažljivo planiranoj i koreografisanoj konferenciji za štampu Vladimira Putina koju su pratili milioni Rusa.

Putin ih nije pomenuo.

Jedna osoba, aludirajući na stanje ruske ekonomije, pitala je zašto su obični Rusi u gorem položaju od ljudi u Papui Novoj Gvineji.

Jedna poruka se odnosila i na vladajuću stranku Jedinstvena Rusija Vladimira Putina:

- Gledajući život u zemlji, čudno je da osvaja većinu na izborima. Možda su izbori fikcija?

Prosidba i vanzemaljci na konferenciji Vladimira Putina

Žena po imenu Kristina pitala je Putina o vanzemaljcima, a jedan mladić je želeo da zna da li se vozi inkognito po Moskvi kako bi dobio informacije o tome šta se dešava.

Putin je odgovorio da ponekad vozi.

Kiril Bažanov, 23-godišnji student sa crvenom leptir mašnom i cvetom u rupici za dugme, zaprosio je uživo svoju devojku Olgu, koju je, kako je rekao, video na televiziji. Pozvao je Putina na venčanje, pre nego što je postavio pitanje o finansijskoj podršci mladim porodicama.