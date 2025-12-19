Slušaj vest

Vicepremijer Pakistana Išak Dar danas je optužio Indiju da "koristi vodu kao oružje", jer bez upozorenja otvara svoje brane, i dodao da taj potez krši sporazum o podeli vode koji je postigla Svetska banka i ugrožava mir i stabilnost u regionu.

Dar je ovo izjavio dan nakon što je pakistansko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da je pisalo Nju Delhiju tražeći pojašnjenje u vezi sa "nepravilnim ispuštanjem vode iz reke Čenab".

Dar tvrdi da je Indija "manipulisala protocima vode u najbitnije doba za poljoprivredni ciklusa Pakistana, ugrožavajući egzistenciju, kao i prehrambenu i ekonomsku bezbednost zemlje".

1/24 Vidi galeriju Poplave u Pakistanu Foto: A. HUSSAIN/EPA

On je dodao da je najnovije nepravilno ispuštanje vode iz reke Čenab otkriveno ove nedelje.

"Takvo nezakonito i neodgovorno ponašanje ima potencijal da izazove humanitarnu krizu u Pakistanu", rekao je on.

Indijska vlada nije komentarisala navode Pakistana.