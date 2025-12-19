Slušaj vest

Dronovi dugog dometa Službe bezbednosti Ukrajine pogodili su treću rusku platformu za proizvodnju nafte u Kaspijskom moru, u vlasništvu Lukoila, kaže izvor u SBU.

Ovog puta, udar je pogodio platformu za bušenje na polju Rakušečnoje (nazvanom po Valeriju Grajferu), koje pripada ruskoj kompaniji Lukoil.

Kamera drona zabeležila je uspešan pogodak gasne turbine platforme, što je kritični element njenog rada.

Prethodno su dronovi SBU već pogodili naftne platforme otporne na led na poljima Filanovski i Korčagin u Kaspijskom jezeru.

Rezultat je bio obustavljanje proizvodnih procesa u ovim objektima.

„SBU nastavlja sistematski da smanjuje prihode od naftnih dolara u ruski ratni budžet. Svi objekti koji obezbeđuju finansiranje agresije protiv Ukrajine su apsolutno legitimne mete“, rekao je informisani izvor u SBU.

Poslednjih nedelja SBU je konstantno proširivala geografiju i dubinu svojih udara na rusku energetsku infrastrukturu.

Kaspijske platforme su od strateškog značaja jer obezbeđuju stabilnu proizvodnju i izvoz energetskih resursa.

Njihovo uništenje povećava ekonomski pritisak na Rusiju i ograničava njenu sposobnost finansiranja agresije protiv Ukrajine.

Dinamika događaja ukazuje na to da udari nisu jednokratni već sistematske prirode i usmereni su na dugoročno slabljenje neprijateljske resursne baze.

Prvi udar na rusku naftnu platformu u Kaspijskom moru

U petak, 12. decembra, dronovi SBU onesposobili su rusku naftnu platformu u Kaspijskom jezeru. Ovo je bio prvi zabeleženi udar Ukrajine na ruski objekat za proizvodnju nafte u regionu.

Iste večeri, dronovi Službe bezbednosti Ukrajine pokrenuli su drugi napad na ruske naftne platforme, što je rezultiralo zatvaranjem proizvodnih pogona.

SBU je takođe prvi put pogodila tanker koji pripada ruskoj floti u neutralnim vodama u Sredozemnom moru.

Tanker Kendil, koji plovi pod zastavom Omana, pogođen je sa više dronova u međunarodnim vodama, saopštila je ukrajinska bezbednosna služba SBU.