Obilne kiše i poplave pogodile su Pojas Gaze i dodatno oštetile već urušene zgrade i šatore u kojima stanuju interno raseljeni Palestinci, a tim nepogodama je pogođeno oko 55.000 porodica, upozorile su agencije Ujedinjenih nacija (UN) i druge međunarodne humanitarne grupe.

U delovima Pojasa Gaze, pored poplava, duva i jak vetar, a humanitarna agencija UN (OCHA) je saopštila da je u olujama, zbog hipotermije i urušavanja infrastrukture, poginulo 12 ljudi, piše list Fajnenšel tajms (FT).

Ta agencija je upozorila da su "poplave izazvane kišama ostavile hiljade ljudi izloženim surovim zimskim uslovima i u opasnosti od daljeg raseljavanja", kao i da više od 4.000 ljudi više nema sklonište.

UN su ranije ove godine procenile da je više od 90 odsto stambenih zgrada u Gazi oštećeno ili uništeno u ratu sa Izraelom.

Zvaničnici humanitarnih grupa naveli su da su poplave uništile hranu, odeću, dušeke i ostale stvari koje raseljeni Palestinci nose sa sobom, kao i da je veliki broj porodica "izgubio sve što je imao".

Ogranak izraelske vojske koji nadgleda dotok pomoći u Pojas Gaze KOGAT saopštio je da je u pogođena područja od početka primirja, koje je stupilo na snagu 10. oktobra, stiglo oko 310.000 šatora i više hiljada kamiona ćebadi, odeće i medicinske opreme, dok humanitarne grupe tvrde da je ta količina dosta manja od tvrdnji Jerusalima.

Međunarodna nevladina organizacija Amnesti internešenel saopštila je u sredu da je "razaranje izazvano bujičnim kišama podstaknuto stalnim ograničenjima Izraela na unos zaliha za popravku vitalne infrastrukture".