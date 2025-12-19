Slušaj vest

Kina je otkrila svoje prvo podmorsko nalazište zlata, ispod dna Žutog mora, najveće u Aziji, kod poluostrva Đijaodong u provinciji Šandong, piše hongkonški list Saut čajna morning post.

Otkriće tog nalazišta, kod grada Laidžou, povećalo je ukupnu dokazanu količinu zlata u zoni tog grada na više od 3.900 tona, što čini oko 26 odsto ukupnih nacionalnih rezervi Kine.

Peking širom zemlje pojačava potragu za zlatom, i od 2021. u tu svrhu od 2021. uložio je gotovo 450 milijardi juana (54 milijarde evra).

Kina je u novembru objavila otkriće svog prvog velikog nalazišta zlata niskog kvaliteta u severoistočnoj provinciji Liaoning.

Foto: EPA

Potvrđeno je da u tom nalazištu ima 1.444 tona zlata, što je Ministarstvo za prirodne resurse nazvalo najvećim pojedinačnim nalazištem zlata otkrivenim od osnivanja Narodne Republike Kine 1949. godine.

Istog meseca, kineski zvaničnici su objavili otkriće nalazišta zlata u planinama Kunlun, blizu zapadne granice autonomne ujgurske regije Sinđijang, čije su rezerve procenjene na više od 1.000 tona.