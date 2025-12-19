Slušaj vest

Hiljade Bugara protestovalo je u četvrtak uveče protiv odlazeće vlade, pozivajući na fer izbore i reformu pravosuđa kako bi se rešilo ono što oni opisuju kao endemsku korupciju u najsiromašnijoj državi članici Evropske unije.

Protesti u glavnom gradu Sofiji i nekoliko drugih gradova širom crnomorske zemlje najnoviji su u nizu demonstracija i dolaze dok se Bugarska priprema da usvoji evro 1. januara.

Odlazeća vlada, koja je na vlasti od januara, izgledala je kao da će nadgledati prelazak na evro, ali je premijer Rosen Željazkov prošle nedelje podneo ostavku svoje vlade nakon nedelja uličnih protesta protiv državne korupcije i novog budžeta koji bi povećao poreze.

Demonstranti su u četvrtak držali bugarske i zastave EU. Na jednom transparentu je pisalo „Ovo nije farsa“.

„Sve u vezi sa njom (vladom) je izuzetno drsko. Bestidno. Takvo arogantno ponašanje definiše ovu vladu“, rekao je Šisman Nikolov, 48-godišnji prodavac.

„Društvo ne poštuje ljude koji sebe smatraju iznad drugih.“

Predsednik, Rumen Radev, vodi konsultacije sa strankama, ali ako odbiju ili ne uspeju da formiraju vladu, imenovaće prelaznu vladu i raspisati vanredne izbore.

Bugarska, članica NATO-a, održala je sedam nacionalnih izbora u poslednje četiri godine, jer uzastopne vlade nisu uspele da održe kontrolu nad fragmentiranim parlamentom.

Kalina Jurukova, dvadesetjednogodišnja studentkinja, rekla je: „Ako stalno kradete, morate misliti da ste iznad svih ostalih. A za ljude koji su arogantni i nemaju ni trunke stida, ne mogu imati poštovanja niti se povezivati sa njima.“

Ranije ovog meseca, vlada je povukla svoj budžetski plan za 2026. godinu, prvi sastavljen u evrima, zbog masovnih protesta.