Direktor FBI-ja Kaš Patel objavio je da je postdoktorski kineski istraživač u SAD sa vizom optužen za navodno krijumčarenje ešerihije koli (E. coli) u zemlju i davanje lažnih izjava o tome.

Patel se oglasio na društvenoj mreži X.

"Ovo je još jedan primer istraživača iz Kine - kome je data privilegija da radi na američkom univerzitetu - koji je potom navodno odlučio da učestvuje u šemi zaobilaženja američkih zakona i primanja bioloških materijala skrivenih u paketu poreklom iz Kine", napisao je Patel.

Istakao je da FBI neće tolerisati nikakav pokušaj iskorišćavanja institucija SAD za ilegalne aktivnosti.

"Kao što smo videli u ovom slučaju i kod trojice kineskih državljana optuženih u Mičigenu u novembru za navodno švercovanje bioloških materijala u SAD u nekoliko navrata, FBI i naši partneri posvećeni su odbrani domovine i zaustavljanju svakog ilegalnog šverca u našu zemlju".

Obratio se direktno univerzitetima

"Svim univerzitetima i njihovim odeljenjima za usklađenost: Molimo vas da budete oprezni sa ovim trendom. Uverite svoje istraživače da postoji ispravan i legalan način za dobijanje dozvole za uvoz/izvoz odobrenih bioloških materijala i da se on mora poštovati bez izuzetka. Naša kontinuirana partnerstva će pomoći u boljoj bezbednosti naše nacije i osigurati da sve strane budu odgovorne." napisao je direktor FBI.