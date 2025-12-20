Slušaj vest

Turske vlasti pokrenule su danas istragu na severozapadu te zemlje, u pokrajini Kodžaeli, gde su stanovnici u polju našli oštećeni dron.

Još nije jasno čiji je dron, a pojedini turski mediji navode da je ruske proizvodnje.

Zvaničnici Turske to još nisu komentarisali.

U ponedeljak su turski borbeni avioni F-16 u svom vazdušnom prostoru oborili jedan dron za koji su zvaničnici rekli da je bio "van kontrole".

Vlada Turske je potom upozorila i Rusiju i Ukrajinu da budu opreznije.

Obaranju tog drona je prethodio niz ukrajinskih napada na tankere ruske tajne flote u blizini turske obale što je u Turskoj izazvalo zabrinutost zbog rizika od širenja rata u Ukrajini na region.

Mnistarstvo odbrane Turske je saopštilo da se dron koji je oboren u ponedeljak, verovatno, kada je pogođen, raspao na male fragmente rasute po širem području što otežava da se identifikuje, ali potraga za njima i tehnička analiza su ipak u toku.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaŠTA JE SVE PUTIN REKAO O ZELENSKOM, TRAMPU I BOGU: Završena konferencija ruskog predsednika, sumirao 2025. kroz rat u Ukrajini, odnos sa NATO i EU (FOTO, VIDEO)
Vladimir Putin
PlanetaHILJADE BUGARA NA ULICAMA ŠIROM DRŽAVE: Demonstanti imaju DVA ZAHTEVA za odlazeću vladu: "Sve u vezi sa njom je DRSKO i BESTIDNO!" (FOTO/VIDEO)
Bugarska protest
PlanetaUKRAJINSKI DRONOVI POGODILI NAFTNU PLATFORMU LUKOILA! Oštećene gasne turbine, Kijev ŽESTOKO tuče po ruskoj infrastrukturi: TREĆI UDAR u Kaspijskom moru! (FOTO)
G8iZ0n2XYAA3gkf.jpg
PlanetaDIREKTOR FBI OPTUŽIO KINESKOG NAUČNIKA: Švercovao opasnu bakteriju u SAD!
Kaš Patel FBI.jpg