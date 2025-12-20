Slušaj vest

Muzej Luvr u Parizu danas je ponovo otvoren nakon što su zaposleni prekinuli štrajk, saopštili su sindikati i uprava muzeja.

Odluka je doneta tokom zbora muzejskih radnika, koji su jednoglasno glasali za obustavu štrajka kako bi muzej mogao da primi posetioce, saopštili su sindikati.

Štrajk je doveo do potpunog zatvaranja Luvra ranije ove nedelje.

Sindikati su saopštili da je suspenzija usledila nakon pet sastanaka sa zvaničnicima Ministarstva kulture, ali da je napredak i dalje nedovoljan, posebno u pogledu broja zaposlenih, plata i dugoročnih planova bezbednosti.

Takođe su izneli zabrinutost zbog propadanja zgrade i uslova rada.

Predstavnici sindikata kritikovali su "nedostatak angažovanja predsednice Luvra Lorens de Kars" tokom štrajka, rekavši da se one "nije ni sastala sa osobljem niti im se obratila".

Radnici bi trebalo da održe još jedan zbor 5. januara kako bi odlučili da li će nastaviti štrajk.

(Kurir.rs/Beta)

