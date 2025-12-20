Slušaj vest

Uprava aerodroma "Ben Gurion" najavila je nove mere bezbednosti, nekoliko dana pošto je otkriven slepi putnik u avionu iz Tel Aviva za Beč koji se ukrcao bez karte ili pasoša, prenose izraelski mediji.

Mladić star 18 godina prošao je mere obezbeđenja na aerodromu, ali ne i kompletnu proceduru granične kontrole, preneo je Tajms of Izrael.

Prema novim merama koje će uskoro da budu uvedene, putnici će morati da pokažu bording kartu po ulasku na terminal i tokom prve provere obezbeđenja.

Uprava aerodroma je navela da će se zbog toga možda više čekati u redu za ulazak u avion, kao i da će nove mere stupiti na snagu tokom naredne godine.

Mediji su preneli da je u međuvremenu 13-godišnji dečak koji je u oktobru uspeo da uđe u avion kompanije El Al za SAD bez karte ili pasoša, ponovo protekle noći uhvaćen na aerodromu "Ben Gurion" kao slepi putnik, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.

Ne propustiteDruštvoIDIT, MAJKA ALONA OHELA (24): Alon je prošao užas, dok je dve godine bio zatočen, sve vreme sam duboko u srcu znala da će se vratiti živ! I vratio se! (FOTO)
Alon Ohel Idit Ohel.jpg
PlanetaBIVŠI TALAC ALON OHEL OBNAVLJA ŽIVOT U TEL AVIVU, ŽELI OPET DA SVIRA Kampanja prikupljanja sredstava za oporavak srpskog državljanina oslobođenog iz Gaze (FOTO)
alon-1-830x553 copy.jpg
Planeta"HVALA, TRAMPE"! Viktof se obratio hiljadama ljudi na Trgu talaca u Tel Avivu: Čuda mogu da se dese
vitkof.jpg
Planeta"OVO JE ČAROBAN DAN, VOLIMO TRAMPA" Veliko slavlje u Tel Avivu, vijore se američke zastave! Opšta EUFORIJA na ulicama! (FOTO/VIDEO)
102 AP Emilio Morenatti.jpg