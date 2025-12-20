HAOS NA LETU TEL AVIV - BEČ, OTKRIVEN "SLEPI PUTNIK" Mladić prošao mere obezbeđenja neopaženo, evo kako je uprava aerodroma saznala
Uprava aerodroma "Ben Gurion" najavila je nove mere bezbednosti, nekoliko dana pošto je otkriven slepi putnik u avionu iz Tel Aviva za Beč koji se ukrcao bez karte ili pasoša, prenose izraelski mediji.
Mladić star 18 godina prošao je mere obezbeđenja na aerodromu, ali ne i kompletnu proceduru granične kontrole, preneo je Tajms of Izrael.
Prema novim merama koje će uskoro da budu uvedene, putnici će morati da pokažu bording kartu po ulasku na terminal i tokom prve provere obezbeđenja.
Uprava aerodroma je navela da će se zbog toga možda više čekati u redu za ulazak u avion, kao i da će nove mere stupiti na snagu tokom naredne godine.
Mediji su preneli da je u međuvremenu 13-godišnji dečak koji je u oktobru uspeo da uđe u avion kompanije El Al za SAD bez karte ili pasoša, ponovo protekle noći uhvaćen na aerodromu "Ben Gurion" kao slepi putnik, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.