Slušaj vest

Poljski predsednik Karol Navrocki rekao je u ponedeljak svom ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom da Ukrajinci ne cene pomoć Poljske u ratu protiv Rusije.

Optužba, izneta na zajedničkoj konferenciji za novinare u Varšavi, podseća na dramatičan sukob između Zelenskog i američkog predsednika Donalda Trampa u Beloj kući u februaru, kada je američki potpredsednik DŽ. D. Vens optužio ukrajinskog lidera za nepoštovanje i nezahvalnost za američku pomoć.

Poljska je među glavnim saveznicima Ukrajine

Poljska je primila više od milion ukrajinskih izbeglica od početka ruske invazije 2022. godine i među glavnim je dobavljačima oružja Ukrajini. Takođe je glavna ruta za zapadnu vojnu i humanitarnu pomoć ratom razorenoj zemlji.

"Poljaci smatraju... da naš trud, višestruka pomoć Ukrajini od početka invazije punog spektra, nije dovoljno cenjena ili shvaćena“, rekao je poljski predsednik.

Dodao je da je to preneo Zelenskom u „odlučnom i iskrenom, ali i srdačnom razgovoru“.

Zelenski je naglasio da je „Ukrajina uvek bila zahvalna Poljskoj i da će to ostati“.

Rekao je da Ukrajina „brani Evropu“ od Rusije po veoma visoku ljudsku cenu.

„Rusija želi neslogu, želi da uništi jak savez... savez dva naroda, kroz mnoge generacije. Nećemo im dozvoliti da to urade.“

1/9 Vidi galeriju Karol Navrocki i Volodimir Zelenski Foto: Czarek Sokolowski/AP, Pawel Supernak/PAP

Istorijska pitanja i nova saradnja

Navrocki je ranije pozvao na bolju saradnju u vezi sa masakrom skoro 100.000 Poljaka u Volinji, regionu na severozapadu Ukrajine, koji su počinili ukrajinski nacionalisti od 1943. do 1945. godine. Navrocki tvrdi da je to bio genocid i optužuje Kijev da odbija da prizna odgovornost.

Varšava takođe optužuje Kijev da odugovlači ekshumaciju žrtava.

Zelenski je u četvrtak izrazio dobru volju po tim pitanjima.

„Poljska strana želi da ubrza ovaj proces, a ukrajinska strana je spremna da napravi korak ka tome. To nisu samo reči, već konkretne mere“, rekao je.