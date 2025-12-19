Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da se raduje povratku u Poljsku u okviru zvanične posete, zahvalivši predsedniku te zemlje Karolu Navrockom na razgovoru i izrazivši nadu da će poseta otvoriti novu, sadržajniju fazu odnosa između dve države.

Zelenski je u objavi na mreži Iks naveo da odnosi Ukrajine i Poljske prevazilaze susedske veze i da predstavljaju saradnju dva evropska stuba bez kojih ne bi bilo slobode ni pouzdane bezbednosti u tom delu Evrope.

"Ukrajinska i poljska nezavisnost su temelj koji omogućava svakoj naciji u našem delu Evrope da živi slobodno, bez vladavine Moskve. Zato je neophodno da sarađujemo, podržavamo jedni druge i koordiniramo naše napore u odbrani Evrope i naših naroda", naveo je ukrajinski predsednik.

Zelenski je dodao da su on i predsednik Navrocki razgovarali o bezbednosnoj situaciji, uključujući pitanja rata i diplomatije.

Istovremeno, ukrajinski predsednik je izrazio zahvalnost Poljskoj na snažnoj i konkretnoj podršci Ukrajini i njenim građanima od početka ruske invazije, kao i tokom svih godina od obnove ukrajinske nezavisnosti 1991. godine.