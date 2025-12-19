Slušaj vest

Grčke vlasti naložile su pritvor navodnom vođi velikog narko-kartela nakon zaplene četiri tone kokaina na ribarskom brodu u Atlantskom okeanu.

Osumnjičeni hotelijer i brodovlasnik Aleksandros Angelopulos zadržan je u pritvoru u grčkom gradu Kateriniju i optužen da je predvodio kriminalnu organizaciju koja je koristila ribarske brodove za šverc velikih količina kokaina iz Latinske Amerike u Evropu, prenosi grčki nedeljnik To Vima.

Angelopulos je jedan od petorice osumnjičenih, od kojih se četvoro ljudi nalazi u pritvoru, a jedna osoba je puštena na uslovnu slobodu.

Grčki tužioci tvrde da je Angelopulos zloupotrebljavao svoju dugogodišnju poslovnu aktivnost u sektoru pomorskog ribarstva kako bi koordinirao međunarodne pošiljke droge, kao i da je u tim operacijama nadgledao logistiku, regrutovao članove posade, pripremao brodove specijalnom navigacijom i upravljao pranjem novca preko ribarskih kompanija.

Angelopulos je tokom svedočenja negirao sve optužbe i rekao da brod na kom je pronađen kokain više ne pripada njemu.

On je istražiteljima rekao da je u avgustu 2025. godine preneo vlasništvo na člana posade koga su francuske vlasti u međuvremenu uhapsile, što su oni odbacili.

Istražitelji tvrde da je Angelopulosova grupa visoko organizovana i u skladu sa međunarodnim narko-kartelima, a ona se navodno oslanjala na ribarske brodove kao "matične", prebacujući kokain na moru na čamce da bi smanjila rizik od otkrivanja pre isporuke u Evropu.

U operaciji "Ipalos", kojom je otkriven lanac šverca, učestvovale su grčke i evropske agencije, uz pomoć obaveštajnih podataka američkih vlasti.

Brod je uhvaćen 14. decembra, kada ga je presrela francuska mornarica i otkrila više od 130 paketa kokaina težine između 3,4 i 4,7 tona.

Vlasti procenjuju da profit organizacije iznosi više od 100 miliona evra, što je jedan od najvećih slučajeva trgovine drogom u Grčkoj u poslednjih nekoliko godina.