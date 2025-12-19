Slušaj vest

Vlada Singapura je danas saopštila da će se internet prevaranti od 30. decembra kažnjavati s 24 udarca štapom, u skladu sa izmenama Krivičnog zakona uvedenim s ciljem da se sprečava sve veći broj takvih prestupa.

Parlament je tu kaznu prihvatio u novembru, uz pooštravanje postojećih koje uključuju zatvor i novčane globe.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da pooštrene kazne „osiguravaju da naši krivični zakoni ostanu efikasni, pravedni i da odgovaraju na nove izazove“.

„Borba protiv prevara je glavni nacionalni prioritet. Broj slučajeva prevara i gubitaka od prevara i dalje je zabrinjavajući“, navodi Ministarstvo.

Prevaranti se, prema novoj meri, udaraju štapom od šest do 24 puta, a u njih se ubrajaju i regruteri i članovi prevarantskih grupa. Ministarka unutrašnjih i spoljnih poslova Singapura Sim An rekla je Parlamentu da su od 2020. do 2025. godine prevare činile oko 60 odsto svih prekršajnih i krivičnih dela, i da je u njima izgubljeno skoro 2,8 milijardi dolara.

Vladina tehnološka agencija tvrdi da pet najvećih digitalnih prevara u Singapuru čine fišing (phishing), lažni oglasi za poslove, elektronska trgovina, investicione prevare i lažno predstavljanje. Udaranje štapom po zadnjici se u Singapuru po odluci suda primenjuje uz zatvorsku kaznu na presupnicima mlađim od 50 godina za teška krivična dela poput pljačke i seksualnog nasilja.

Kazneno udaranje štapom je u toj zemlji uvedeno tokom tokom britanskog kolonijalnog perioda i primenjuje se i u Maleziji i Bruneju.