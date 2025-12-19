Slušaj vest

U Pojasu Gaze više nema gladi u formalnom smislu jer je poboljšan mehanizam za praćenje bezbednosti hrane nakon primirja postignutog 10. oktobra u ratu između Izraela i Hamasa.

U najnovijoj proceni Integrisane klasifikacije faza bezbednosti hrane (IPC) navodi se da se nijedno područje u Gazi trenutno ne klasifikuje kao pogođeno glađu, četiri meseca pošto je ta organizacija upozorila da je oko 514.000 ljudi, gotovo četvrtina stanovništva Pojasa Gaze, bilo izloženo gladi, preneo je Rojters.

1/18 Vidi galeriju Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

IPC je, međutim, upozorio da situacija ostaje izuzetno krhka i kritična.

"U najgorem mogućem scenariju, koji bi uključivao obnovu sukoba i obustavu humanitarnih i komercijalnih isporuka, ceo Pojas Gaze bio bi izložen riziku od gladi do sredine aprila 2026. godine", navodi se u izveštaju, uz ocenu da to potvrđuje ozbiljnost i dugotrajnost humanitarne krize.

Istovremeno, IPC procenjuje da se više od 100.000 ljudi u Gazi i dalje suočava sa "katastrofalnim uslovima", koji podrazumevaju ekstremni nedostatak hrane i visok rizik od neuhranjenosti i smrti, ali se očekuje da taj broj do aprila 2026. padne na oko 1.900.

1/11 Vidi galeriju Gaza Foto: EPA Haitham Imad, AP Jehad Alshrafi

Cela teritorija Pojasa Gaze i dalje se nalazi u fazi vanrednog stanja, jedan nivo ispod katastrofalnih uslova.

Ujedinjene nacije i humanitarne organizacije upozorile su i da su operacije pomoći u Gazi ugrožene zbog, kako navode, nejasnih, proizvoljnih i politizovanih procedura registracije.