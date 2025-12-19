KATASTROFA U GAZI I DALJE TRAJE: Preko pola miliona ljudi izloženo GLADI!
U Pojasu Gaze više nema gladi u formalnom smislu jer je poboljšan mehanizam za praćenje bezbednosti hrane nakon primirja postignutog 10. oktobra u ratu između Izraela i Hamasa.
U najnovijoj proceni Integrisane klasifikacije faza bezbednosti hrane (IPC) navodi se da se nijedno područje u Gazi trenutno ne klasifikuje kao pogođeno glađu, četiri meseca pošto je ta organizacija upozorila da je oko 514.000 ljudi, gotovo četvrtina stanovništva Pojasa Gaze, bilo izloženo gladi, preneo je Rojters.
IPC je, međutim, upozorio da situacija ostaje izuzetno krhka i kritična.
"U najgorem mogućem scenariju, koji bi uključivao obnovu sukoba i obustavu humanitarnih i komercijalnih isporuka, ceo Pojas Gaze bio bi izložen riziku od gladi do sredine aprila 2026. godine", navodi se u izveštaju, uz ocenu da to potvrđuje ozbiljnost i dugotrajnost humanitarne krize.
Istovremeno, IPC procenjuje da se više od 100.000 ljudi u Gazi i dalje suočava sa "katastrofalnim uslovima", koji podrazumevaju ekstremni nedostatak hrane i visok rizik od neuhranjenosti i smrti, ali se očekuje da taj broj do aprila 2026. padne na oko 1.900.
Cela teritorija Pojasa Gaze i dalje se nalazi u fazi vanrednog stanja, jedan nivo ispod katastrofalnih uslova.
Ujedinjene nacije i humanitarne organizacije upozorile su i da su operacije pomoći u Gazi ugrožene zbog, kako navode, nejasnih, proizvoljnih i politizovanih procedura registracije.
Kurir.rs/Rojters