Slušaj vest

Grad Frankfurt u Nemačkoj omogućio je ženama da noću koriste taksi unutar grada po subvencionisanoj ceni od šest evra, prenosi nemački javni emiter WDR.

Odluka stupa na snagu odmah i dostupna je svim devojkama i ženama starijim od 14 godina, u cilju bezbednog povratka kući između 22 i 6 časova, preneo je Dojče vele.

Žene treba da preuzmu vaučer u gradskoj upravi za vožnje, pri čemu svaka osoba može koristiti do šest vaučera godišnje.

Ne propustiteDruštvo"Meni je ovo kulturni šok" Beograđanin seo na prednje sedište u taksiju pa se šokirao reakcijom vozača, otkrio čudnu naviku Srba
Taksi vozilo
Moj biznisDOVITLJIVOJ PAZARKI NA UM PALA BIZNIS IDEJA KOJE SE NIKO NIJE DOSETIO! Svima bila pred očima, ali samo njoj je proradio kliker, sad se jedina u Srbiji bavi time
Screenshot 2025-12-07 120423.png
InfoBizHeli taksi stigao u Srbiju: Novi trend među elitom, ko ima para leti preko gužvi! Do Kopaonika za samo 35 minuta, evo koliko košta ovo zadovoljstvo
Kopaonik
NovčanikPoskupeo taksi u još jednom gradu u Srbiji: Ovo su nove cene
Novac i taksi