Telo Nikole Granijerija (73) pronađeno je u četvrtak, 18. decembra, u njegovom stanu u tršćanskoj četvrti San Luiđi. Muškarac je ležao u lokvi krvi, sa teškom povredom glave, dok je stan bio potpuno ispreturan. Policija ne isključuje nasilnu smrt, a ključna će biti obdukcija.

Na lice mesta odmah su izašli pripadnici Kriminalističke policije i Forenzičke jedinice, kao i ekipa hitne pomoći 118, ali je moglo samo da se konstatuje da je smrt nastupila više sati ranije. U stanu u Ulici Felice Maklij bili su i dežurni tužilac Andrea La Ganga, kao i glavni tužilac Trsta Patrizia Kastaldini.

Prema dostupnim informacijama, prijavu je podnela osoba koja je poznavala preminulog. Utvrđeno je da se u trenutku pronalaska tela u stanu nije nalazila nijedna druga osoba.

Foto: Massimo Todaro/Shutterstock

Krv po stanu, otvorene fioke i povreda glave

Prema pisanju lista Il Piccolo, stan u kojem je pronađeno telo bio je u potpunom haosu: fioke su bile otvorene, a tragovi krvi zabeleženi u više prostorija. Na telu je uočena povreda glave, ali za sada nije utvrđeno da li je ona posledica napada treće osobe ili eventualnog pada.

Zbog toga će obdukcija imati ključnu ulogu u utvrđivanju uzroka smrti. Istražitelji u ovom trenutku ne isključuju ubistvo, dok je mogućnost samoubistva, prema nezvaničnim informacijama, praktično odbačena.

Otkupljivao zlato u prošlosti

Nikola Granijeri je u prošlosti radio kao trgovac u radnji za otkup zlata, što dodatno podgreva sumnje da bi smrt mogla biti povezana sa njegovom ranijom profesionalnom delatnošću. Poznato je i da je pre više godina bio obuhvaćen sudskom istragom zbog sumnje na zelenaštvo, ali je u tom postupku kasnije oslobođen.

Istraga je u toku, a policija je saslušala više osoba. Pojedini izvori navode da su dve mlađe osobe privedene na informativni razgovor, ali ta informacija za sada nije zvanično potvrđena.