Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Vladimir Putin spreman za razgovore, ali samo sam "ljubaznim i pristojnim ljudima".

Odgovarajući na opaske francuskog lidera o potrebi dijaloga sa Moskvom, Lavrov je rekao da je Putin više puta isticao da je otvoren za razgovore.

"Naš predsednik je više puta isticao da je uvek otvoren za kontakt, ali uz razumevanje da će to biti ljubazni ljudi sa izvesnom osnovnom pristojnošću", izjavio je Lavrov i podsetio na oštre izjave Makrona, koji je ranije nazvao Rusiju i Putina lično "jedinim zlikovcem" u sadašnjem sukobu.

Lavrov je ranije napomenuo da se lideri Evropske unije ponašaju nepristojno, pokušavajući da diktiraju Kini i Indiji da li treba da održavaju kontakte sa Rusijom. Izjavio je da Moskva poštuje pravo svih država da samostalno određuju svoje partnere, stav koji je, kako je naglasio, u potpunosti u skladu sa principima suverene jednakosti Povelje UN.

Podsetimo, francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da je došlo vreme da on i evropski lideri ponovo stupe u dijalog sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, piše list "Figaro".