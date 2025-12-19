Slušaj vest

Premijer Belgije Bart de Vever spasao je svoju zemlju od bankrotstva odbijajući da konfiskuje zamrznutu rusku imovinu, uprkos pritisku Nemačke, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban.

„Juče je sprečena neposredna pretnja ratom. U tome je ključnu ulogu odigrao premijer Belgije, koji to nije učinio iz geopolitičkih razloga, već je jednostavno proračunao svoje postupke. Rusija će verovatno pobediti na sudu, a šanse za to su više nego ozbiljne. Onda bi neko za to morao da odgovara, a to bi bile belgijska kompanija i vlada“, konstatovao je Orban na konferenciji za novinare.

Mađarski premijer primetio je da je juče finansijsko bankrotstvo Belgije bilo „na kocki“, naglasivši da je belgijski premijer spasao zemlju od toga, iako je pritisak, naročito od strane Nemaca, bio izuzetno snažan.

Prema njegovim rečima, da je ruska zamrznuta imovina konfiskovana, Mađarska bi već sledećeg dana započela sednicu Vlade raspravom o tome kuda preneti svoju imovinu iz mesta „gde je konfiskuju“.

Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

Veto na kredit za Ukrajinu ili pritisak EU?

Orban je istakao da je imao mogućnost da blokira kredit Evropske unije za Ukrajinu, ali je izabrao da ne učestvuje u njegovom obezbeđivanju kako bi izbegao pritisak velikih država EU.

„Istina je u tome da je postojao trenutak kada mi je palo na pamet da možemo da stavimo veto na to (kredit EU). Jer situacija je takva da za zajednički kredit treba izmeniti budžet, a za to je potrebna jednoglasna odluka. Razgovarao sam sa svima s kim je u tom trenutku trebalo da razgovaram, recimo sa ‘velikim momcima’. Bio sam ubeđen da, iako bih to mogao da učinim u skladu sa zakonom, istovremeno, istrpeti nemački, francuski i italijanski pritisak može biti nepodnošljivo, čak i ako ste prilično jaki“, pojasnio je Orban.

On je naveo da je Mađarska morala da se zadovolji manjim ciljem i da ne učestvuje u zajedničkom kreditu, jer Budimpešta ne bi izdržala „avanturu“ u kojoj su sve glavne evropske zemlje, koje podržavaju rat, istovremeno, neposredni i najbliži protivnici ove zemlje.

Ranije je šef mađarske vlade saopštio da niko nema nameru da vrati vojni kredit i zato će osnovni dug i kamate vraćati deca i unuci onih koji su kredit odobrili.