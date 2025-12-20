Slušaj vest

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Gutereš osudio je pritvaranje 10 pripadnika UN u Jemenu, koje su priveli jemenski pobunjenici Huti, preneo je njegov portparol.

Huti su u četvrtak priveli dodatno osoblje UN, čime broj pritvorenih članova sada iznosi 69, prenosi agencija Rojters.

Gutereš je pozvao na hitno puštanje svih zarobljenika, preneo je njegov portparol Stefan Dižarik.

"Ova pritvaranja čine neodrživom isporuku humanitarne pomoći UN u područjima pod kontrolom Hutija. Ovo direktno utiče na milione ljudi kojima je pomoć potrebna i ograničava njihov pristup pomoći koja spasava živote", rekao je Dižarik.

UN su više puta odbacile optužbe Huta da su zaposleni i operacije te organizacije u Jemenu bile umešane u špijunažu.