Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je postignut napredak u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini.

Rubio je dodao da je ostalo još mnogo toga da se uradi.

"Pred nama je put koji treba da pređemo", rekao je Rubio na brifingu za novinare, prenosi Rojters.

On je istakao da pregovori o mirovnom rešenju "nisu nametanje sporazuma bilo kome".

Rubio je dodao da su poslednja pitanja "uvek najteža".