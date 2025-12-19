Slušaj vest

Bina sa koje se Vladimir Putin obratio javnosti nosi jasnu političku poruku prema Ukrajini ali i svetu.

Na mapi nije samo Krim, već i četiri ukrajinska regiona.

Na zidu iza Putina je mapa Rusije.

Na njenoj krajnjoj levoj strani može se videti ne samo Krim, već i obrise sva četiri istočna ukrajinska regiona koje je Rusija zauzela 2022. godine - Donjeck, Lugansk, Zaporoška i Hersonska oblast.

Vladimir Putin
Foto: Pavel Bednyakov/AP

Ruske snage još nisu u potpunosti osvojile ove teritorije, ali to nije sprečilo Putina da ih već proglasi delom Rusije. Njihova istaknutost u pozadini današnjeg obraćanja deluje kao jasan signal Kremlja da Moskva nema nameru da odustane od svojih teritorijalnih pretenzija.

Upravo je pitanje teritorije najveća prepreka u pregovorima o mogućem mirovnom sporazumu, a ovaj scenario sugeriše da će tako i ostati.

Podsetimo, ove oblasti su upisane i u Ustav Rsuke Federacije.

Kurir.rs/Index/Agencije

