"SVE JE RUSIJA": Putinova scenografija nosi jasnu poruku Ukrajini i svetu - KRIM I ČETIRI OBLASTI SU RUSKI! (FOTO)
Bina sa koje se Vladimir Putin obratio javnosti nosi jasnu političku poruku prema Ukrajini ali i svetu.
Na mapi nije samo Krim, već i četiri ukrajinska regiona.
Na zidu iza Putina je mapa Rusije.
Na njenoj krajnjoj levoj strani može se videti ne samo Krim, već i obrise sva četiri istočna ukrajinska regiona koje je Rusija zauzela 2022. godine - Donjeck, Lugansk, Zaporoška i Hersonska oblast.
Ruske snage još nisu u potpunosti osvojile ove teritorije, ali to nije sprečilo Putina da ih već proglasi delom Rusije. Njihova istaknutost u pozadini današnjeg obraćanja deluje kao jasan signal Kremlja da Moskva nema nameru da odustane od svojih teritorijalnih pretenzija.
Upravo je pitanje teritorije najveća prepreka u pregovorima o mogućem mirovnom sporazumu, a ovaj scenario sugeriše da će tako i ostati.
Podsetimo, ove oblasti su upisane i u Ustav Rsuke Federacije.
Kurir.rs/Index/Agencije