Sjedinjene Američke Države su uvele sankcije članovima porodice i saradnicima predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge, saopštilo je američko Ministarstvo finansija.

U saopštenju se navodi da je sankcionisano sedam osoba koje su, kako se tvrdi, povezane sa Madurom i njegovom suprugom, prenosi Rojters.

Sekretar finansija Skot Besent optužio ih je da "održavaju Madurovu narko-državu".

"Nećemo da dozvolimo Venecueli da nastavi da preplavljuje našu zemlju smrtonosnim drogom", rekao je Besent.

Kako je istakao, Maduro i njegovi kriminalni saučesnici ugrožavaju mir i stabilnost Amerike.

"Trampova administracija će nastaviti da pogađa mreže koje podržavaju njegov nelegitimni režim", kazao je on.

Ministarstvo informisanja Venecuele nije odgovorilo na zahtev da pruži komentar.

Maduro i njegova vlada odlučno negiraju da imaju bilo kakve veze sa kriminalom i tvrde da SAD pokušavaju da sprovode promenu režima kako bi preuzele kontrolu nad ogromnim naftnim rezervama Venecuele.

Kako navodi agencija, ova odluka doneta je u trenutku kada predsednik SAD Donald Tramp pojačava pritisak na Madura, kampanju za njegovo uklanjanje i sprovodi masovno vojno prisustvo u južnom Karibima.

Trumpova administracija napala je brodove koje sumnjiči za trgovinu drogom u regionu, zaplenila jedan sankcionisani tanker na obali Venecuele i proglasila "blokadu" svih sankcionisanih tankera koji ulaze i izlaze iz Venecuele.

Tramp je, takođe, više puta najavio da uskoro slede kopneni napadi na Venecuelu.

Sankcije koje su SAD danas uvele, odnose se na rođake Karlosa Erika Malpike Floresa, nećaka Madurove supruge, za koga SAD tvrde da je učestvovao u korupcionaškoj zaveri u državnoj naftnoj kompaniji i koga je Vašington sankcionisao još prošle nedelje.

Njegova majka, koja je takođe, sestra Madurove supruge, otac, sestra, supruga i kćerka, takođe, su pogođeni sankcijama.