Slušaj vest

Ministarstvo pravde SAD danas je objavilo stotine hiljada do sada neviđenih fajlova povezanih sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Predsednik Tramp odbio je da odgovara na pitanja o objavljivanju tih dokumenata posle događaja sa rukovodiocima farmaceutskih kompanija u Ovalnom kabinetu u petak, rekavši da ne želi da "pokvari" događaj dopuštajući medijima da postavljaju "pitanja koja imaju veze sa bilo čim drugim", piše Dejli mejl.

"Danas uopšte neću da odgovaram na pitanja, jer nema šanse da mogu da odgovaram na pitanja koja su imalo uporediva sa onim čemu ste upravo svedočili", izjavio je Tramp.

Zamenik ministra pravde Tod Blanš potvrdio je da će Ministarstvo pravde objaviti Epstajnove fajlove, uz napomenu da bi pojedini materijali mogli privremeno da budu zadržani kako bi se zaštitile žrtve.

1/8 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: AP, Shutterstock, TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia/New York State Sex Offender Registry, Handout / AFP / Profimedia

Ministarstvo pravde oštro je reagovalo na tvrdnje demokrata i Trampovih kritičara da će probiti rok za objavljivanje Epstajnovih dokumenata, koji ističe u petak.

Kancelarija za odnose s javnošću Ministarstva pravde saopštila je na mreži X da objavljuje ogromnu količinu dokumenata koje administracije Džoa Bajdena i Baraka Obame nisu želele da učine javnim, ocenjujući kritike kao "smešne".

Predstavnički dom usvojio je Zakon o transparentnosti Epstajnovih dokumenata 18. novembra, sa rezultatom 427 prema 1, a iste večeri Senat ga je odobrio jednoglasnom saglasnošću. Zakon je potom upućen predsedniku Donaldu Trampu, koji ga je potpisao, čime je pokrenuto zakonom obavezno objavljivanje dokumenata Ministarstva pravde do današnjeg dana.

Ključni Epstajnovi fajlovi objavljeni ovog meseca:

3. decembar: Unutar Epstajnovog brloga: potresni video-snimci i fotografije kuće sa privatnog ostrva;

12. decembar: Eksplozivna objava Epstajnovih fotografija prikazuje Trampa, Klintona i bivšeg princa Endrua;

18. decembar: Novi Epstajnovi fajlovi otkrivaju odvratne fotografije žena sa gnusnim porukama o Loliti ispisanim po njihovim telima.