EU nije uspela da se dogovori

Velika Britanija neće jednostrano koristiti zamrznutu rusku imovinu u Velikoj Britaniji kako bi pomogao Kijevu nakon što je slična inicijativa propala na samitu EU, javlja Fajnenšel tajms, pozivajući se na vladine izvore.

Britanska vlada je isključila mogućnost sopstvenog pokušaja da iskoristi oko 8 milijardi funti zamrznute ruske imovine koja se nalazi u britanskim bankama kako bi pomogla Ukrajini, piše list.

London nije spreman na ovaj potez "bez međunarodnih partnera", a odluka je već odbačena na samitu EU.

Moskva je više puta upozorila da je upotreba njenih suverenih sredstava za finansiranje režima u Kijevu krađa, na koju će adekvatno odgovoriti.

Evropska unija nije uspela da se dogovori da iskoriste zamrunuta ruska sredstva za finansiranje Ukrajine, i umesto toga Kijevu je obećan "kredit" koji će finansirati članice bloka.