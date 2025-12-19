Slušaj vest

Velika Britanija neće jednostrano koristiti zamrznutu rusku imovinu u Velikoj Britaniji kako bi pomogao Kijevu nakon što je slična inicijativa propala na samitu EU, javlja Fajnenšel tajms, pozivajući se na vladine izvore.

Britanska vlada je isključila mogućnost sopstvenog pokušaja da iskoristi oko 8 milijardi funti zamrznute ruske imovine koja se nalazi u britanskim bankama kako bi pomogla Ukrajini, piše list.

London nije spreman na ovaj potez "bez međunarodnih partnera", a odluka je već odbačena na samitu EU.

Moskva je više puta upozorila da je upotreba njenih suverenih sredstava za finansiranje režima u Kijevu krađa, na koju će adekvatno odgovoriti.

Evropska unija nije uspela da se dogovori da iskoriste zamrunuta ruska sredstva za finansiranje Ukrajine, i umesto toga Kijevu je obećan "kredit" koji će finansirati članice bloka.

Kurir.rs/ Fajnenšel tajms

Ne propustitePlaneta"BELGIJSKI PREMIJER SPASIO ZEMLJU OD BANKROTSTVA"! Orban: Odbijajući da konfiskuje zamrznutu rusku imovinu sprečio je pretnju ratom!
Bart De Wever (4).jpg
PlanetaSENATORI MOLE TRAMPA DA POMOGNE UKRAJINI: Zaplenite rusku imovinu i pošaljite novac Kijevu! "Oni će kupiti oružje od nas, to je dobro za Ameriku"!
shutterstock-1186368262.jpg
PlanetaORBAN ČVRST U STAVU: Uzimanje ruskog novca za Ukrajinu je objava rata, nisam jedini koji tako misli (VIDEO)
orban.jpg
PlanetaBELGIJA U STRAHU OD TAJNE RUSKE SLUŽBE: Zastrašivanje političara i finansijskih rukovodilaca kako bi se blokiralo otimanje imovine
svr.jpg
PlanetaZELENSKI HRABRI EVROPU: Koristite zamrznutu imovinu Moskve da biste okončali želju Rusije za ratom
Volodimir Zelenski Kir Stramer Fridrih Merc Emanuel Makron
PlanetaKLJUČNA ODLUKA ZA FINANSIRANJE UKRAJINE DANAS U BRISELU: Sudbina Kijeva u rukama jednog čoveka, Belgija u strahu od Rusije
1 AP Yuki Iwamura.jpg
PlanetaORBAN POTVRDIO: Pitanje zamrznute ruske imovine skinuto sa dnevnog reda samita EU (VIDEO)
Vladimir Putin Viktor Orban