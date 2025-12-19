Slušaj vest

Ukrajinski mirovni pregovarači danas počinju novu rundu razgovora sa američkim timom o predlozima za okončanje rata sa Rusijom, rekao je šef kijevske delegacije Rustem Umerov.

Umerov, koji se nalazi u Sjedinjenim Državama gde učestvuje u pregovorima, objavio je na aplikaciji za razmenu poruka Telegram da će u razgovore biti uključeni i evropski partneri Kijeva.

„Konstruktivno smo orijentisani. Već smo obavili preliminarne konsultacije sa našim evropskim kolegama i pripremamo se za dalje razgovore sa američkom stranom“, rekao je Umerov. „Bezbednost Ukrajine mora biti pouzdano i dugoročno garantovana“, dodao je.

Marko Rubio i Rustem Umerov Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa nastoji da okonča skoro četvorogodišnji rat. Izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner razgovarali su sa ukrajinskim i evropskim zvaničnicima u Berlinu početkom ove nedelje.

Putin danas nije ponudio kompromis.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su Ukrajina i Sjedinjene Američke Države postigle dogovor o nekoliko dokumenata, uključujući mirovni okvir od 20 tačaka, bezbednosne garancije i plan obnove Ukrajine. Napomenuo je da nije postignut dogovor o koordinisanim konačnim predlozima, dodajući da teritorijalna pitanja ostaju nerešena.

Ruski predsednik Vladimir Putin danas nije ponudio kompromis u pogledu svojih uslova za okončanje rata u Ukrajini, rekavši da je na Ukrajini i Evropi da preduzmu sledeći korak. I Vitkof i Kušner planiraju da se sastanu sa ruskom delegacijom u Majamiju ovog vikenda, rekao je zvaničnik Bele kuće.