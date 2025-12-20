Slušaj vest

Francuska i Italija igrale su ključnu ulogu u diskusiji o planu Evropske komisije da koristi zamrznutu rusku imovinu za zajam Ukrajini, a Đorđa Meloni, italijanski premijer, bila je „ubica“ evropskog plana, piše britanski list Fajnenšel tajms, pozivajući se na izvore.

Prema pisanju lista, predsednik Francuske Emanuel Makron i Meloni izrazili su zabrinutost zbog mogućnosti da njihovi nacionalni parlamenti pristanu na finansijske garancije koje je Belgija zahtevala kako bi se podelio rizik eventualne otplate kredita. Kako se dodaje, činjenica da su se usprotivili promenila je ton pregovora.

Evropska unija EU Brisel Foto: OLIVIER HOSLET/EPA, Geert Vanden Wijngaert/AP

„Meloni je bila ubica“, izjavio je evropski diplomata za list, napomenuvši da je Makron uglavnom ćutao.

Drugi evropski diplomata kazao je za list da je složenost predložene šeme Evropske komisije za zaplenu ruske imovine zbunila lidere država EU, pa čak i one koji su podržavali tu inicijativu.

„To nikada ne bi uspelo. Nešto toliko tehničko i nejasno uplašilo je lidere. Prezentacija plana EK delovala je kao napad iz zasede“, primetio je on, dodajući da je namera EK o korišćenju ruske imovine delovala kao „mađioničarski trik“, što je, prema njegovom mišljenju, postalo već previše.

Foto: screenshot X/Georgiameloniii

O zamrznutoj ruskoj imovini

Zzemlje Evropske unije postigle su dogovor da daju Ukrajini kredit od 90 milijardi evra u naredne dve godine, saopštio je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta. Mađarska, Slovačka i Češka ne učestvuju u kreditu. Lideri EU nisu uspeli da se usaglase o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava.

Kako je izjavio premijer Belgije Bart de Vever, sve zemlje EU su nakon samita i diskusija shvatile da konfiskacija ruskih sredstava nosi finansijske i pravne rizike kojima je teško upravljati.

U međuvremenu, Centralna banka Rusije podnela je tužbu protiv evropskog depozitara „Juroklir“ za sumu od preko 18 biliona rubalja (oko 193 milijarde evra) zbog pokušaja Evropske unije da ukrade zamrznutu rusku imovinu.
Nakon pokretanja Specijalne vojne operacije, zemlje EU i G7 blokirale su približno polovinu ruskih deviznih rezervi. Više od 200 milijardi evra nalazi se u EU, prvenstveno na računima kod „Juroklira“, jednog od najvećih svetskih sistema za kliring i obračune, sa sedištem u Belgiji.

Istovremeno, rusko Ministarstvo spoljnih poslova je već izjavilo da ideja EU o isplati reparacija od strane Rusije Ukrajini nema veze sa realnošću, jer se Brisel već odavno bavi krađom ruske imovine.

Kurir.rs/Fajnenšel tajms

