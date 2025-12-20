Slušaj vest

Džefri Epstajn je svojevremeno primio poklon-ček na iznos od 22.500 dolara od Donalda Trampa, otkriva najnovije objavljivanje dokumenata u vezi sa osramoćenim finansijerom.

Najnoviji paket dokumenata sadrži i fotografije koje dodatno povezuju osuđenog seksualnog prestupnika nad decom sa istaknutim ličnostima, među kojima su i aktuelni predsednik, kao i bivši predsednik Bil Klinton, kao i svetske muzičke zvezde, Majkl Džekson, Mik Džeger...

Ime u polju za ptopis na čeku znatno se razlikuje od danas prepoznatljivog Trampovog potpisa, ali se u jasno označenom prostoru vidi potpis "D. Tramp".

Polje za napomenu gotovo je u potpunosti prekriveno redakcijom, dok pored nasmejanog Epstajna, koji drži ček i nosi duks sa natpisom ‘ju-es-ej’ (‘USA’), stoji žena čiji je identitet takođe zacrnjen.

Fotografija je crno-beli sken uokvirene slike, duž čijih ivica se više puta ponavlja fraza ‘uans in e blu mun’ (‘once in a blue moon’ – veoma retko).

Za sada, ovo je jedini novi dokaz koji direktno povezuje Donalda Trampa sa Džefrijem Epstajnom.

U dokumentima se nalazi i publikacija iz Epstajnove kontakt-knjige, koja sadrži redigovani unos za Trampa. Već je ranije bilo poznato da se Tramp nalazio među imenima u Epstajnovoj listi kontakat, piše Dejli mejl.

Zvaničnici naglašavaju da samo pominjanje ili pojavljivanje imena u dokumentima ne znači automatsku povezanost sa bilo kakvim krivičnim delom.

Ministarstvo objavilo dokumenta

Na sajtu Ministarstva pravde SAD u petak, 19. decembra, oko 16 časova, objavljeno je više stotina hiljada dokumenata.

Dokumenti Epstinovog dosijea, objavljeni 19. decembra 2025. godine, otkrivaju i fotografiju Džefrija Epstina sa ženom čiji je identitet redigovan, dok drži veliki ček Donalda Trampa na 22.500 dolara.

Donald Tramp je među brojnim bogatim i moćnim ljudima koji su se u različitim periodima povezivali sa osuđenim seksualnim prestupnikom i osramoćenim finansijerom.

Internet istraživači sada detaljno pretražuju objavljene fajlove u potrazi za novim informacijama koje bi mogle rasvetliti razmere Epstinovih zločina i njegove veze sa političarima i biznismenima.

Tramp je bio deo njujorških i floridskih društvenih krugova u kojima se Epstin kretao pre svoje osude 2008. godine i kazne od 13 meseci zatvora zbog podvođenja maloletnice.

Predsednik tvrdi da je Epstina izbacio iz svog kluba 2007. godine, nazivajući ga „čudakom“, te da nakon toga više nisu bili u kontaktu. Takođe ističe da nikada nisu bili bliski.

Demokrate iz ‘Haus Oversajt Komitija’ (Odbora za nadzor Predstavničkog doma) ranije ove godine objavile su deo informacija dobijenih u okviru ostavine Epstinove imovine i ranijeg objavljivanja dokumenata od strane ‘di-ou-džej-a’ (DOJ). Među materijalima su imejlovi, poruke, pasoši i fotografije žena i javnih ličnosti sa Epstinom ili na njegovom ostrvu ‘Litle Sent Džejms’.

Screenshot 2025-12-20 002646.jpg
Foto: Ministarstvo pravde SAD

‘Džastis Dipartment’ je u petak, 19. decembra 2025. godine, dostigao rok za objavljivanje kompletne dokumentacije vezane za Epstina.

Iako je objavljeno više stotina hiljada dokumenata, zvaničnici su priznali da neće sve biti dostupno javnosti u tom roku. Državni tužilac ‘Tod Blanš’ najavio je da će dodatne stotine hiljada dokumenata biti objavljene u narednim nedeljama.

