Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da je operacija "Hokaj" imala za cilj eliminisanje boraca, infrastrukture i lokacija sa oružjem islamske države.
Pogođeno nekoliko meta
AMERIKA NAPALA SIRIJU: SAD izvele udare na više ciljeva, odmazda zbog ubistva vojnika
SAD su noćas po srednjeebropskom vremenu izvele veliki napad u Siriji.
Pogođeno je nekoliko meta koje američka vojska povezuje sa grupom islamska država.
