Slušaj vest

SAD su noćas po srednjeebropskom vremenu izvele veliki napad u Siriji.

Pogođeno je nekoliko meta koje američka vojska povezuje sa grupom islamska država.

Ovo je odgovor na nedavni napad na američke trupe u kojem su poginula dva pripadnika vojske.

Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da je operacija "Hokaj" imala za cilj eliminisanje boraca, infrastrukture i lokacija sa oružjem islamske države

Kurir.rs/CNN

Ne propustitePlanetaTRAMP UKINUO SANKCIJE SIRIJI! "Cezarov zakon" odlazi u ZABORAV, odluku američkog lidera pozdravile Turska i Saudijska Arabija
a01-epa.jpg
PlanetaISLAMSKA DRŽAVA UPOZORAVA NA NOVE NAPADE! Pohvalila teroriste iz Sidneja: "Otac i sin su lavovi i izvor našeg ponosa, ciljali su ih tokom praznika i okupljanja"
G8IIkdCbYAEFq71.jpg
PlanetaTRAMP NAJAVIO "OZBILJNU ODMAZDU": Predsednik SAD zapretio islamskoj državi zbog ubistva američkih vojnika
Donald Trump (4).png
PlanetaUBIJENA DVA AMERIČKA VOJNIKA I PREVODILAC: Stravičan napad snaga islamske države u Siriji
Sirija Damask
PlanetaRANJENA ČETIRI AMERIČKA VOJNIKA: Napad na patrolu u Siriji, ubijen napadač
vosjak.jpg