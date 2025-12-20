Slušaj vest

Rusijaje kasno uveče 19. decembra napala lučku infrastrukturu Odeske oblasti na jugu Ukrajine, pri čemu je poginulo najmanje osmoro ljudi, a 27 je ranjeno, saopštila je Državna služba za vanredne situacije.

- Sinoć je Rusija izvela raketni udar na objekat lučke infrastrukture u Odeskoj oblasti. Neki od stradalih nalazili su se u autobusu koji se našao u epicentru udara - navela je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine u objavi na Telegramu.

Tokom napada je izbio i požar među teretnim kamionima na parkingu unutar lučkog kompleksa, rekao je guverner Odeske oblasti Oleh Kiper. U ruskom napadu oštećena su i vozila koja su se nalazila u blizini, dodala je kasnije Državna služba za vanredne situacije.

Masovni napad balističkim raketama

Ruske balističke rakete su "masovno napale" lučki objekat u regionu, izjavio je Kiper kasno uveče 19. decembra.

Ekipe hitnih službi nalaze se na licu mesta, ali njihov rad otežavaju neprekidne vazdušne uzbune, dodao je guverner. Vazduhoplovstvo Ukrajine upozorilo je na pretnju od ruskih balističkih raketa oko 21 čas po lokalnom vremenu 19. decembra, a nekoliko minuta kasnije prijavljene su eksplozije u Odeskoj oblasti.

Odesa je česta meta napada

Lučka infrastruktura Odeske oblasti redovno je meta ruskih napada. Nedavni udari na region izazvali su višednevne nestanke struje i ostavili stanovnike bez vodosnabdevanja.

Noć uoči napada na luku, ruski dronovi su gađali saobraćajnu infrastrukturu u regionu - oštećen je most na magistrali M15 (Odesa–Reni), zbog čega je susedna Moldavijazatvorila obližnje granične prelaze.

Nastavak bombardovanja regiona

- Neprijatelj nastavlja neprekidno da bombarduje naš region, ali činimo sve kako bismo osigurali bezbednost ljudi i održali funkcionisanje saobraćaja i logistike - rekao je Kiper povodom napada na most.

Još jedan napad 13. decembra Kiper je opisao kao "jedan od najvećih" noćnih napada od početka ruske invazije punog obima.