Spisi, koji sadrže fotografije, video zapise i istražne materijale, objavljeni su nakon što je Kongres doneo zakon kojim se nalaže njihova potpuna objava, piše BBC.

U prvoj turi dokumenata pojavila su se brojna poznata imena, uključujući bivšeg američkog predsednika Bila Klintona, britanskog princa Endrua, muzičari Mik Džeger i Majkl Džekson.

Stotine hiljada stranica još uvek nije objavljeno



Iako su objavljene hiljade stranica, mnogi dokumenti, uključujući policijske izjave i izveštaji iz istrage ili su dosta izmenjeni ili su skroz potpuno tajni.

Zvaničnici smeju da izmene materijale radi zaštite identiteta žrtava ili aktivnih istraga, ali zakon nalaže da takve redakcije moraju da objasne, što još nije učinjeno.

Ministarstvo pravosuđa (DOJ) priznalo je da neće moći da objavi sve dokumente do zadanog roka.

Zamenik državnog tužioca Tod Blanš izjavio je da je objavljeno "nekoliko stotina hiljada stranica", a da se "još nekoliko stotina hiljada očekuje narednih nedelja."

Naglasio je da ministarstvo pažljivo proverava svaku stranicu kako bi se osiguralo da je "svaka žrtva - njeno ime, njen identitet, njena priča, u meri u kojoj to treba da bude zaštićeno - bude potpuno zaštićena".

Kašnjenje je izazvalo frustracije političara s obe strane spektra. Kongresmen Ro Kana, koji je zajedno s republikancem Tomasom Masijem predvodio inicijativu za objavu spisa, izjavio je da "masovna objava dokumenata DOJ-a od stotina hiljada stranica nije bila u skladu sa zakonom" i da su sve opcije na stolu, uključujući i mogući kivični progon odgovornih.

Klinton na fotografijama u bazenu i đakuziju



Među objavljenim materijalima nalazi se i nekoliko fotografija bivšeg američkog predsednika Bila Klintona. Na jednoj pliva u bazenu, dok na drugoj leži u nečemu što nalikuje na đakuzi.

Važno je napomenuti da pojavljivanje imena ili fotografije u spisima ne podrazumeva nužno krivicu, a mnogi od identifikovanih negirali su bilo kakvu umešanost.

Klinton je više puta fotografisan s Epstajnom tokom 1990-ih i ranih 2000-ih, ali žrtve Epstajnovog zlostavljanja nikada ga nisu optužile za zločine, a on je negirao da je znao za njegove zločine.

Njegov portparol Angel Urena komentarisao je nove fotografije, rekavši da su stare decenijama.

- Mogu da objavljuju koliko god žele mutnih fotografija starih više od 20 godina, ali ovo nije o Bilu Klintonu. Nikada nije bilo, niti će biti - napisao je Urena na društvenim mrežama.

- Ovde postoje dve vrste ljudi. Prva grupa nije znala ništa i prekinula je veze s Epstajnom pre nego što su njegovi zločini izašli na videlo. Druga grupa nastavila je odnose s njim nakon toga. Mi smo u prvoj. Nikakvo odugovlačenje ljudi iz druge grupe to neće promeniti.

U sudskim dokumentima se spominju Tramp i 14-godišnja devojčica



U objavljenim spisima nalaze se i sudski dokumenti koji spominju američkog predsednika Donalda Trampa. U njima se navodi da je Epstajn navodno upoznao 14-godišnju devojčicu s Trampom u njegovom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi tokom 1990-ih.

Prema dokumentu, Epstajn je gurnuo Trampa laktom i pokazujući na devojčicu, oduševljeno mu rekao: "Ovo je dobra, zar ne?" Tramp se, navodno, nasmešio i kimnuo u znak slaganja.

U tužbi podnetoj 2020. protiv Epstajnove ostavštine i Gilejn Maksvel stoji da su se "obojica nasmejala" i da se devojčica osećala nelagodno, ali je "u to vreme bila premlada da shvati zašto".

Nema direktnih optužbi protiv Trampa



Žrtva u podnesku ne iznosi nikakve optužbe direktno protiv Trampa, a ni druge Epstajnove žrtve ga nisu optuživale. Tramp je ranije izjavio da je bio Epstajnov prijatelj godinama, ali da su se posvađali oko 2004. i da je dosledno negirao bilo kakvu povezanost s njegovim zločinima.

Zanimljivo je da je Trampov izborni štab na društvenim mrežama umesto toga objavljivao fotografije Bila Klintona iz novih spisa.

Princ Endru, Majkl Džekson i Mik Džeger u Epstajnovom društvu



Jedna od objavljenih fotografija navodno prikazuje Endrua Mauntbaten Vindzora, poznatijeg kao princ Endru, kako leži preko pet osoba čija su lica skrivena.

Iza njih stoji osuđena Epstajnova saradnica Gilejn Maksvel. Princ Endru godinama se suočava s pitanjima o svom prijateljstvu s Epstajnom, ali je više puta negirao bilo kakav zločin.

Novi dokumenti sadrže i brojne fotografije Epstajna s drugim slavnim osobama. Poznato je da je finansijer imao veze u svetu zabave, politike i biznisa. Na slikama se tako pojavljuju Majkl Džekson, Mik Džeger, Dijana Ros i glumac Kris Taker.

Na jednoj fotografiji Epstajn pozira s Džeksonom, dok je na drugoj pevač Roling Stonsa Mik Džeger u društvu Bila Klintona. Glumac Kris Taker snimljen je kako sedi pored Klintona za stolom, ali i na aerodromskoj pisti s Gilejn Maksvel.

Nije jasno gde su i kada fotografije napravljene, kao ni u kom kontekstu. Takođe, nije poznato da li je Epstajn bio direktno povezan sa svim tim osobama ili je samo prisustvovao istim događajima.

"Epstajn mi je pretio da će mi zapaliti kuću"



U spisima se nalazi i izveštaj FBI iz 1996. godine koji se odnosi na Mariju Farmer, jednu od prvih osoba koje su prijavile Epstajna. Farmer, umetnica koja je radila za njega, prijavila je da je ukrao lične fotografije njenih sestara, tada starih 12 i 16 godina.

U tužbi je navela kako veruje da je prodao fotografije i da joj je pretio.

- Epstajn sada preti (ovaj deo je izmenjen) da će joj, ako ikome kaže o fotografijama, spaliti kuću - stoji u izveštaju.

Farmer je potvrdila da se radi o njenoj priči pa je izjavila kako nakon gotovo 30 godina oseća da je pravda zadovoljena..