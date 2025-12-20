Slušaj vest

Hiljade novih fotografija iz Epstajnovih fajlova objavljeni su u petak, ali je jedna fotografija posebno izazvala uznemirenje javnosti. Na njoj se, prema tvrdnjama kritičara, pojavljuje milijarder Džefri Epstajnu polunagom izdanju, navodno u društvu malog deteta, jer se vidi kako viri dečija noga u donjem levom uglu, piše Dejli mejl.

Na fotografiji je Epstajn nasmejan, bez majice, sa belim peškirom obmotanim oko struka, dok sedi na kauču u jednom od objekata na svom luksuznom imanju. Iako je druga osoba gotovo u potpunosti van kadra, u donjem levom uglu fotografije vidi se malo stopalo.

Fotografiju Epstajna na kojoj viri noga mališana, možete pogledati OVDE.

Stopalo mališana izazvalo šok

Pažljivi posmatrači, koji su pregledali gotovo 600.000 stranica dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, primetili su da je noga izuzetno mala. Stopalo sa crnim papučama, toliko je sitno da su mnogi zaključili da pripada detetu uzrasta mališana.

Iako fotografija sama po sebi može da bude bezazlena, njen kontekst, u okviru dokaza koji se odnose na trgovinu ljudima i seksualno zlostavljanje, izazvalo je burne reakcije.

- Na novim fotografijama iz Epstajnovih dosijea vidi se dete. Odvratno - naveo je jedan komentator.

Drugi je napisao da se na slici vidi Epstajn bez majice, dok se u kadru jasno vidi dečja noga, koja ne doseže ni ivicu kauča.

1/12 Vidi galeriju Epstajnovi dokumenti Foto: Ministarstvo pravde SAD

Pozadina optužbi protiv Epstajna

Žrtve Džefrija Epštajna bile su uglavnom maloletnice. Najčešće su pominjani slučajevi devojčica uzrasta od 14 do 17 godina, ali sudska dokumenta i svedočenja navode da su neke žrtve imale svega 11 godina kada je zlostavljanje počelo.

Zbog toga su fotografije na kojima se Epstajn pojavljuje u društvu dece koja deluju znatno mlađe dodatno pojačale zabrinutost da su razmere njegovih zločina veće nego što je poznato odranije.

Prijava FBI još 1996. godine

U prijavi FBI-ju iz 1996. godine navodi se da je Epstajn optužen za krađu fotografija i negativa koje je jedna umetnica napravila fotografišući svoje sestre, tada stare 12 i 16 godina, za lični projekat.

Taj izveštaj nastao je godinama pre nego što je zvanično pokrenuta istraga o seksualnom zlostavljanju maloletnica. Ime umetnice je u dokumentima izmenjeno, ali se kasnije javno identifikovala kao Marija Farmer.

1/25 Vidi galeriju Objavljeni Epstajnovi dokumenti Foto: HOGP/House Oversight Committee

Svedočenje Marije Farmer

Farmerova je godinama tvrdila da je FBI ignorisao njenu prijavu i optuživao je da je sve izmislila. Navela je da je Epstajn od nje ranije tražio da fotografiše devojčice na bazenima.

- Čekala sam 30 godina. Više me ne mogu nazivati lažovom - izjavila je za "Njujork tajms".

U prijavi se takođe navodi da joj je Epstajn pretio da ne govori o fotografijama, uz upozorenje da će joj "zapaliti kuću".

Zakon i politički kontekst objavljivanja

Objavljivanje dosijea usledilo je nakon zakona koji je Kongres SAD usvojio u novembru, a kojim se nalaže potpuno otkrivanje svih Epstajnovih dokumenata. Donald Tramp je tokom prvih meseci od povratka u Belu kuću pokušavao da spreči njihovo objavljivanje.

Republikanska kongresmenka Mardžori Tejlor Grin kritikovala je Ministarstvo pravde zbog izmena velikih delova dokumenata, uključujući imena visokoprofilisanih osoba.

- Poenta nije bila da se štite politički moćnici - poručila je ona, optuživši administraciju za kršenje zakona. Takođe je saopšteno da će dodatnih na hiljade stranica biti objavljene "u kasnijem terminu".

1/7 Vidi galeriju Bivši američki predsednik Bil Klinton sa velikim flasterom na nosu dočekao ćerku Čelsi na cilju njujoškog maratona Foto: SARAH YENESEL/EPA, Angelina Katsanis/FR172095 AP

Fotografije iz Epstajnove njujorške kuće

Među objavljenim materijalima našle su se i fotografije unutrašnjosti Epstajnovog imanja na Menhetnu. One prikazuju sobe za masažu, erotske slike, skrivene kamere, seksualne igračke i kostime.

Kuća vredna 77 miliona dolara prodata je Epstajnu od strane Leslija Veksnera, vlasnika kompanije "Viktorija sikret".

1/4 Vidi galeriju Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, Julia Demaree Nikhinson/AP

Kontroverzne umetnine i knjige

U kući je pronađena i slika bivšeg predsednika SAD Bila Klintona u plavoj haljini, kao i računi za kupovinu knjiga o erotskom ropstvu sa Amazona.

Na nekim fotografijama pojavljuju se i poznate ličnosti, uključujući Bila Klintona, Majkla Džeksona, Kevina Spejsija i Mika Džegera. U dokumentima se naglašava da samo pojavljivanje na fotografijama ne predstavlja dokaz o krivičnom delu, a mnogi pomenuti su negirali bilo kakvu umešanost.

1/3 Vidi galeriju - Foto: AP Andres Kudacki, Youtube/Printscreen/New York Times, SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Odgovor Klintonovog tima

Portparol Bila Klintona saopštio je da objavljivanje dosijea "nije pokušaj da se on zaštiti", naglasivši da Klinton nije imao saznanja o Epstajnovim zločinima i da je prekinuo kontakte pre nego što su oni postali javni.