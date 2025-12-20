Slušaj vest

Ove zabrinjavajuće informacije izneo je general-pukovnik Kirilo Budanov, načelnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine.

Budanov tvrdi da Moskva nema mnogo opcija za proširenje svog uticaja.

- Na severu - samo Severni ledeni okean i dalje u krugu - Amerika. Nije opcija, jer će boleti. Na istoku - Tihi okean i opet Amerika. Odgovor je isti. Na jugu - Kina, biće potpuno katastrofalno - kopnena granica, isti uslovi kao u našem ratu sa Ruskom Federacijom, samo za njih. Ostaje samo Zapad, koji je u njihovom shvatanju, oprostite na frazama, "pohlepan", "bolestan", "slab" i "neodlučan" - rekao je Budanov.

Šef ukrajinske obaveštajne službe rekao je da je, prema prvobitnom planu, Rusija trebalo da bude spremna za akciju 2030. godine. Međutim, ti planovi su sada revidirani, a rokovi su skraćeni na 2027. godinu. Prema rečima Budanova, Rusija sebe vidi kao imperiju koja "uvek mora negde da se seli da bi proširila svoj uticaj i teritoriju".

Poljska meta udara?

Što se tiče Poljske, Budanov je objasnio da ona trenutno nije u planovima za okupaciju, već za vojne udare.

- Poljska se sada, prema planovima koji su nam poznati, razmatra isključivo za udare, za vojnu kampanju bez okupacije - rekao je on.

Ova upozorenja dolaze u vreme povećane diplomatske aktivnosti. Pre nekoliko dana u Helsinkiju je održan prvi samit zemalja istočnog krila EU, posvećen bezbednosti i zaštiti spoljnih granica Unije i NATO-a, kome su prisustvovali predstavnici Poljske, Finske, Švedske, Litvanije, Letonije, Estonije, Rumunije i Bugarske.