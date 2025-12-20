Slušaj vest

Američko Ministarstvo pravde objavilo je prvu turu dugo očekivanih dokumenata povezanih sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Spisi, koji sadrže fotografije, video-zapise i istražne materijale, objavljeni su nakon što je Kongres doneo zakon kojim se nalaže njihovo potpuno objavljivanje.

U prvoj turi dokumenata pojavila su se brojna poznata imena, uključujući bivšeg američkog predsednika Bila Klintona, britanskog princa Endrua, kao i muzičare Mika Džegera i Majkla Džeksona, piše BBC.

Stotine hiljada stranica i dalje pod velom tajne

Iako su objavljene hiljade stranica, mnogi dokumenti, uključujući policijske izjave i istražne izveštaje, snažno su redigovani, dok su neki u potpunosti zacrnjeni, a prema CBS-u, njih najmanje 550.

Zvaničnicima je dozvoljeno da rediguju materijale radi zaštite identiteta žrtava ili aktivnih istraga, ali zakon nalaže da takve redakcije moraju biti objašnjene, što do sada nije učinjeno.

Ministarstvo pravde priznalo je da neće moći da objavi sve dokumente do propisanog roka. Zamenik državnog tužioca Tod Blanš izjavio je da je objavljeno "nekoliko stotina hiljada stranica", a da se "još nekoliko stotina hiljada" očekuje u narednim nedeljama.

Naglasio je da ministarstvo pažljivo proverava svaku stranicu kako bi se obezbedilo da "svaka žrtva, njeno ime, njen identitet, njena priča, u meri u kojoj treba da bude zaštićena, bude u potpunosti zaštićena".

Kašnjenje je izazvalo frustracije kod političara sa obe strane političkog spektra. Kongresmen Ro Kana, koji je zajedno sa republikancem Tomasom Masijem predvodio inicijativu za objavljivanje spisa, izjavio je da "masovno objavljivanje dokumenata DOJ-a u obimu od stotina hiljada stranica nije u skladu sa zakonom" i da su sve opcije na stolu, uključujući i mogući krivični progon odgovornih.

Klinton na fotografijama u bazenu i đakuziju

Među objavljenim materijalima nalazi se i nekoliko fotografija bivšeg američkog predsednika Bila Klintona. Na jednoj od njih pliva u bazenu, dok na drugoj leži u nečemu što liči na đakuzi.

Takođe se pojavila i fotografija koja prikazuje Bila Klintona u haljini i na visokim potpeticama.

Važno je napomenuti da pojavljivanje imena ili fotografije u spisima ne podrazumeva nužno krivicu, a mnogi od identifikovanih negirali su bilo kakvo nedelo.

Klinton je više puta fotografisan sa Epstajnom tokom devedesetih i ranih dvehiljaditih godina, ali ga nijedna od Epstajnovih žrtava nikada nije optužila za nedela, a on je negirao da je znao za njegove zločine. Njegov portparol Anhel Urenja komentarisao je nove fotografije, navodeći da su stare više decenija.

- Mogu da objave koliko god žele mutnih fotografija starih više od 20 godina, ali ovo nije o Billu Klintonu. Nikada nije bilo, niti će biti - napisao je Urenja na društvenim mrežama.

- Postoje dve vrste ljudi. Prva grupa nije znala ništa i prekinula je veze sa Epstajnom pre nego što su njegovi zločini izašli na videlo. Druga grupa je nastavila odnose s njim i nakon toga. Mi smo u prvoj. Nikakvo odugovlačenje ljudi iz druge grupe to neće promeniti.

Sudski dokumenti pominju Trampa i devojčicu (14)

U objavljenim spisima nalaze se i sudski dokumenti koji pominju američkog predsednika Donalda Trampa. U njima se navodi da je Epstajn navodno upoznao četrnaestogodišnju devojčicu sa Trampom u njegovom odmaralištu Maralaga na Floridi tokom devedesetih godina.

Prema dokumentu, Epstajn je gurnuo Trampa laktom i, govoreći o devojčici, zaigrano ga upitao: "Ova je dobra, zar ne?". Tramp se, navodno, nasmešio i klimnuo glavom u znak saglasnosti.

U tužbi podnetoj 2020. godine protiv Epstajnove zaostavštine i Gislejn Maksvel navodi se da su se "oboje nasmejali" i da se devojčica osećala nelagodno, ali da je "u to vreme bila premlada da shvati zašto".

Nema direktnih optužbi protiv Trampa

Žrtva u podnesku ne iznosi nikakve direktne optužbe protiv Trampa, a ni druge Epstajnove žrtve ga nisu optuživale. Tramp je ranije izjavio da je bio Epstajnov prijatelj godinama, ali da su se posvađali oko 2004. godine, te je dosledno negirao bilo kakvu povezanost sa njegovim zločinima.

Zanimljivo je da je Trampov izborni štab na društvenim mrežama umesto toga objavljivao fotografije Bila Klintona iz novih spisa.

Princ Endru, Majkl Džekson i Mik Džeger u Epsteinovom društvu

Jedna od objavljenih fotografija navodno prikazuje Endrua Mauntbaten-Vindzora, poznatijeg kao princ Endru, kako leži preko pet osoba čija su lica redigovana. Iza njih stoji osuđena Epstajnova saradnica Gislejn Maksvel. Princ Endru se godinama suočava sa pitanjima o svom prijateljstvu sa Epstajnom, ali je više puta negirao bilo kakvo nedelo.

Novi dokumenti sadrže i brojne fotografije Epstajna sa drugim poznatim ličnostima. Poznato je da je finansijer imao veze u svetu zabave, politike i biznisa. Na fotografijama se pojavljuju Majkl Džekson, Mik Džeger, Dajana Ros i glumac Kris Taker.

Na jednoj fotografiji Epstajn pozira sa Džeksonom, dok se na drugoj pevač grupe Rolling Stones, Mik Džeger, nalazi u društvu Bila Klintona. Glumac Kris Taker snimljen je kako sedi pored Klintona za stolom, ali i na pisti aerodroma sa Gislejn Maksvel.

Nije jasno gde su i kada fotografije nastale, niti u kom kontekstu. Takođe, nije poznato da li je Epstajn bio direktno povezan sa svim tim osobama ili je samo prisustvovao istim događajima.

"Epstajn je pretio da će mi zapaliti kuću"

U spisima se nalazi i izveštaj FBI-ja iz 1996. godine koji se odnosi na Mariju Farmer, jednu od prvih osoba koje su prijavile Epstajna. Farmer, umetnica koja je radila za njega, prijavila je da je ukrao lične fotografije koje je snimila svojih sestara, tada starih 12 i 16 godina.

U prijavi je navela da veruje kako je fotografije prodao i da joj je pretio.

- Epstajn sada preti da će joj, ukoliko ikome kaže za fotografije, zapaliti kuću - navodi se u izveštaju.