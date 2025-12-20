Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države izvele su u petak vazdušne udare na više ciljeva u Siriji koje američka vojska dovodi u vezu sa Islamskom državom (ISIS), kao odmazdu za nedavni napad u kojem su poginula dva američka vojnika, potvrdila su za američke medije dva zvaničnika SAD.

- Ovim putem objavljujem da Sjedinjene Američke Države sprovode veoma ozbiljnu odmazdu, baš kao što sam obećao, protiv ubilačkih terorista odgovornih za ovaj zločin - napisao je Donald Tramp kasnije na mreži Truth Social.

Pogođeno oko 70 ciljeva

Prema navodima američkih zvaničnika, u operaciji je pogođeno oko 70 ciljeva.

Akcija je nazvana "Operacija Hokaj" (Operation Hawkeye), po nadimku savezne države Ajova ("Hawkeye State"), odakle su bila dvojica poginulih vojnika. U okviru operacije napadnuto je na desetine ciljeva koje vojska povezuje sa ISIS-om, uključujući infrastrukturu i skladišta oružja širom Sirije.

Američki ministar odbranePit Hegsetnazvao je udare "objavom osvete" na mreži "Iks" kasno u petak.

- Ovo nije početak rata, ovo je objava osvete.Sjedinjene Američke Države, pod vođstvom predsednika Trampa, nikada neće oklevati niti odustati kada je u pitanju odbrana našeg naroda - napisao je Hegset.

- Ako napadate Amerikance bilo gde u svetu, ostatak svog kratkog i napetog života provešćete znajući da će vas SAD loviti, pronaći i nemilosrdno ubiti. Danas smo lovili i ubili naše neprijatelje. Mnoge od njih i nastavićemo - naveo je Hegset.

Oglasila se Centralna komanda

Centcom je naveo da je u akciji "korišćeno više od 100 preciznih projektila2, usmerenih na poznate infrastrukture i skladišta oružja ISIS-a. Komandant Centcoma, admiral Bred Kuper, rekao je da će SAD "nastaviti neumorno da gone teroriste koji žele da naude Amerikancima i našim partnerima širom regiona".

Prethodne operacije i prikupljanje obaveštajnih podataka

Posle napada 13. decembra, u kojem su poginula dva američka vojnika i jedan civilni prevodilac, američke i savezničke snage sprovele su deset operacija koje su rezultirale smrću ili hapšenjem oko 23 osobe, naveo je jedan od zvaničnika.

Tokom tih operacija zaplenjeni su elektronski uređaji iz kojih su dobijeni obaveštajni podaci korišćeni za identifikaciju i gađanje ciljeva u najnovijim udarima.

Američke snage i misija u Siriji

Stotine američkih vojnika i dalje su raspoređeni u Siriji u okviru dugogodišnje misije borbe protiv ISIS-a, započete sredinom 2010-ih, kada je ta ekstremistička grupa zauzela velike delove Sirije i Iraka.

U kasnijim američkim i savezničkim operacijama, uz promenu vlasti u Siriji, ISIS je u velikoj meri izgubio teritorijalnu kontrolu. Cilj "Operacije Hokaj" je da se zada snažan udarac preostalim ćelijama ISIS-a u Siriji i smanji njihovu sposobnost da ugroze američke snage u regionu. U napadima su, prema navodima zvaničnika, učestvovale i partnerske zemlje, uključujući Jordan.

Tramp: Sirija ima svetlu budućnost bez ISIS-a

- Veoma snažno udaramo po uporištima ISIS-a u Siriji, zemlji natopljenoj krvlju, sa mnogo problema, ali i sa svetlom budućnošću ukoliko ISIS bude iskorenjen - poručio je Tramp u petak.

On je dodao da sirijska vlada, "predvođena čovekom koji naporno radi na tome da Siriji vrati veličinu, u potpunosti podržava ove napade."

Nejasna je povezanost napadača sa ISIS-om

Iako je Trampova administracija obećala odmazdu protiv ISIS-a nakon napada 13. decembra, CNN je ranije preneo da je sirijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da je napadač bio pripadnik sirijske unutrašnje bezbednosti.

Američki i sirijski zvaničnici priznali su da veze napadača sa ISIS-om nisu potpuno jasne, a sama Islamska država nije preuzela odgovornost za napad.

Identitet poginulih vojnika

Dvojica američkih vojnika koji su poginuli u Siriji identifikovani su kao narednik Edgar Brajan Tores Tovar (25) iz De Mojna i narednik Vilijam Nejtnijel Hauard (29) iz Maršaltauna, obojica iz savezne države Ajova.

Američka vojska saopštila je da su poginuli tokom borbi sa neprijateljskim snagama u Palmiri. Obojica su bili pripadnici Nacionalne garde Ajove.

Povređeni vojnici

Još trojica pripadnika Nacionalne garde Ajove ranjena su u napadu i evakuisana radi daljeg lečenja.

- Naš prioritet sada je pružanje podrške porodicama poginulih i ranjenih vojnika - izjavio je ranije general-major Stiven Ozborn, komandant Nacionalne garde Ajove.

- Cela Nacionalna garda Ajove tuguje zbog ovog strašnog gubitka i stojimo zajedno uz naše vojnike i njihove porodice.

Raspoređivanje snaga na Bliskom istoku

SAD održavaju vojno prisustvo u Siriji od 2015. godine kako bi pomagale u obuci drugih snaga (posebno Kurda - SDF i bivših pobunjeničkih grupa u Al-Tanfu) u okviru kampanje protiv ISIS-a.

Oko 1.800 pripadnika Nacionalne garde Ajove počelo je ranije ove godine raspoređivanje na Bliski istok u okviru operacije "Inherent Resolve", saopštila je kancelarija guvernerke Ajove Kim Rejnolds.

Rami Abdel Rahman, direktor Sirijske opservatorije za ljudska prava (SOHR), izjavio je za AFP da je "najmanje pet članova Islamske države ubijeno" u provinciji Deir ez Zor u istočnoj Siriji, uključujući i vođu ćelije odgovorne za dronove u tom području.

ISIS se javno nije oglasio, a BBC nije mogao odmah da potvrdi ciljeve udara.