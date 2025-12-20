Slušaj vest

Sedam divljih azijskih slonova poginulo je u subotu, kada ih je udario brzi voz dok su pokušavali da pređu železničku prugu u Asamu, na severoistoku Indije.

Mašinovoz je ugledao krdo od oko 100 slonova. Aktivirao je kočnice za slučaj opasnosti, ali je ipak udario u neke životinje, rekao je portparol Indijskih železnica Kapindžal Kišor Šarma novinskoj agenciji Asošijejted pres.

Slonovi poginuli prelazeći prugu u Indiji Foto: Screenshot DW

Prvobitno je prijavljeno da je poginulo osam slonova, ali su zvaničnici kasnije utvrdili da je jedan živ, ali povređen, izvestila je indijska novinska agencija Pres Trast of Indija.

U vozu bilo 650 putnika

Pet vagona voza iskočilo je iz šina pri udaru, ali nijedan od 650 putnika u vozu nije povređen, rekao je Šarma.

„Otključali smo vagone koji nisu iskočili iz šina, a voz je nastavio putovanje za Nju Delhi. Oko 200 putnika koji su bili u pet iskočilo iz šina prebačeno je u Guvahati drugim vozom“, rekao je Šarma.

Železnički saobraćaj do gornjeg Asama i drugih delova severoistoka je pogođen, jer su delovi tela slona bili razbacani po šinama, javio je indijski novinski kanal NDTV pozivajući se na neimenovane izvore.

(Kurir.rs/DW/Prenela:M.V.)

