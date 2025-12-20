Slušaj vest

Erika Kirk, udovica konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka, rekla je da će organizacija Turning Point USA koju je osnovao pomoći u izboru Džej Di Vensa za predsednika 2028. godine, uprkos tome što sadašnji potpredsednik SAD još nije objavio da će se kandidovati.

Podrška Erike Kirk u četvrtak došla je na dan otvaranja godišnje konferencije Turning Point-a „Amerika Fest“, najvećeg okupljanja organizacije otkako je njen muž ubijen u septembru.

„Nameravamo da prijatelj mog muža, Džej Di Vens, bude izabran za 48. predsednika na najodlučniji mogući način“, rekla je Kirk, misleći na 48. predsednika. Tramp je 47.

U međuvremenu, Vens bi trebalo da govori na događaju u nedelju.

Turning Point-u se pripisuje pomoć republikanskom predsedniku Donaldu Trampu da proširi svoju koaliciju podrške, što je dovelo do njegove pobede na predsedničkim izborima 2024. godine.

Njena objava pre Trampove godišnjice na funkciji signalizira rano nadmetanje za njegovog naslednika pre izbora 2028. godine.

Konferencija se pretvorila u političko takmičenje u blaćenju

Nakon što je Kirk održala svoju uvodnu reč, bina u Kongresnom centru Finiks u Arizoni pretvorila se u političko takmičenje u blaćenju, dok su tenzije unutar konzervativnog pokreta bile ogoljene.

Podkaster Ben Šapiro je napao medijske rivale Kandis Ovens, Takera Karlsona, Megin Keli i Stiva Benona, nazivajući ih „prevarantima i lopovima“.

„Ljudi koji su odbili da osude zaista zlobne napade Kandis – a neki od njih govore ovde večeras – krivi su za kukavičluk“, rekao je Šapiro.

Ovens, bivša zaposlena u Turning Point-u koja vodi popularni podkast, bila je trn u oku republikancima i promovisala je razne teorije zavere, uključujući neosnovane sugestije o ubistvu Čarlija Kirka.

Ovo se dešava u vreme kada se sve više spekuliše o Trampovom uticaju na Republikansku stranku i unutrašnjim borbama među frakcijama predsednikovih pristalica oko budućnosti pokreta Maga.

Šapiro je takođe kritikovao bivšeg voditelja Foks njuza Karlsona zbog intervjua sa Nikom Fuentesom, krajnje desničarskim političkim komentatorom i poricateljem Holokausta, u svom podkastu krajem oktobra, što je izazvalo široku osudu.

Karlson uzvratio Šapiru

Nakon Šapira, Karlson je izašao na binu i uzvratio Šapiru.

„Taj tip je pompezan“, rekao je Karlson. „Pozivi na spuštanje platforme na događaju Čarlija Kirka? To je urnebesno.“

Događaji Čarlija Kirka pod nazivom „Turning Point“ bili su poznati po tome što su se bavili kontroverznim i razdornim temama. Pristalice su to smatrale neophodnim za slobodu govora. Kritičari su to videli kao širenje mržnje.

Vlasti su rekle da je navodni ubica Čarlija Kirka - Tajler Robinson - rekao svom romantičnom partneru da je ubio Kirka jer mu je „dosta njegove mržnje“.

Erika Kirk je na konferenciji „Turning Point“ rekla: „Nećete se složiti sa svima na ovoj bini ovog vikenda. I to je u redu. Dobrodošli u Ameriku.“

Od atentata, rekla je, „videli smo pukotine, videli smo kako se spaljuju mostovi koji ne bi trebalo da se spaljuju“.

Tramp se nedavno suočio sa nizom neuspeha unutar svoje Republikanske stranke, uključujući javni sukob sa svojom bivšom saveznicom Mardžori Tejlor Grin i predstojeće objavljivanje Epštajnovih dosijea, za šta je većina republikanaca glasala uprkos Trampovom početnom obeshrabrenju.