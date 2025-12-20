Slušaj vest

One otkrivaju mračne postupke Epstajna i ljudi oko njega dok su se trudili da nabave mlade žene i maloletne devojčice koje bi zadovoljile bolesne zahteve osramoćenog finansijera i njegovih prijatelja.

Jedan dokument pod nazivom EFTA00004179, sastoji se od 13 stranica rukopisa istražnih beleški iz razgovora obavljenog 2. maja 2019. godine. Tema intervjua je redigovana, kao i deo sadržaja.

Ipak, kroz beleške provejavaju sledeće teme: regrutovanje devojaka, seksualni susreti pod maskom "masaža" i Epstajnove specifične preferencije u vezi sa godinama i rasom devojčica.

Kroz tekst će svaki deo koji je zacrnjen u dokumentima biti označen: (redigovano).

- Prijatelji (redigovano) prijatelja. Velika brazilska grupa. Očajničko vreme - rekao je jedan svedok, prema beleškama. "Ponestaje nam devojaka.“ U beleškama se navodno Džefri Epstajn pominje inicijalima "JE".

Tokom ovog "očajničkog vremena" dovedena je "tamnoputa Dominikanka", ali "JE nije želeo Španjolku ili tamnoputu devojku", piše u beleškama.

Džefri Epstajn Foto: HONS/House Oversight Committee

Inicijali osobe koja je dovela maloletne devojčice Epstajnu su redigovani u dokumentu. Ova osoba je rekla Epstajnu da su "dovodili mlade devojke" Epstajnu, ali se on žalio da ne želi tamnopute devojke.

Svedok je rekla da nije sigurna da li je Epstajn platio nabavljaču za "uslugu", ali da jeste platio devojci.

U beleškama se zatim pominju kupatilo i "grudi i vagine blizu kade... ušao je pod tuš i rekao joj da ne može da dovodi devojke koje mu se ne sviđaju... rekao joj je da nastavi da traži devojke".

- U jednom trenutku (redigovano) sam ga video kako traži ličnu kartu od devojke - navodi se u beleškama.

- Želeo je da se uveri da su mlađe od 18 godina jer im nije verovao zato što je (redigovano) zabrljao dovodeći starije devojke.

Beleške sadrže opise svedoka o seksualnim susretima, poput Epstajnovog ispuštanja "ludih zvukova" i "grubog" dodirivanja žrtava.

Dokument sadrži fotografije devojaka opisanih u beleškama kao onih koje su imale između 14 i 17 godina, po gradu i u bikinijima na plaži. U beleškama se pominju lokacije u Njujorku: "Stan u 41. ulici" na Menhetnu, lokacije u Ročesteru i Brajton Biču, Njujorku, i matursko veče u srednjoj školi.

Identitet svedoka nije jasan. Beleške se poklapaju sa Epstajnovim interesovanjem za devojčice iz Brazila.

Marina Laserda, brazilska imigrantkinja identifikovana kao "Maloletna žrtva 1" u saveznoj optužnici, bila je centralni svedok koji je prvi put javno progovorio u septembru. Ona je detaljno opisala zlostavljanje od strane Epstajna od njene 14. godine i rekla je da je više puta videla Donalda Trampa sa Epstajnom, iako je Tramp negirao da je znao za bilo kakve Epstajnove kriminalne radnje.

Njeno svedočenje je na kraju rezultiralo optužnicom protiv Epstajna. Epstajn je kasnije izvršio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji u Njujorku 2019. godine.

Žan-Lik Brunel, koji je osnovao agenciju za modelovanje uz Epstajnovu podršku, uhapšen je 2022. godine od strane francuskih vlasti zbog sumnje da je trgovao ljudima i silovao maloletne devojčice. Brunel je optužen da je Epstajnu obezbedio više od 1.000 devojčica i mladih žena za seks sa njima.

U aprilu 2019. godine, Brunel je posetio agenciju u Brazilu sa kojom je njegova kompanija sarađivala u prošlosti kako bi pronašao nove "modele", prema izvoru koji ga je video u Braziliji. Osuđena Epstajnova prijateljica i podvodačica, Gislen Maksvel, takođe je navodno bila na brazilskoj rivijeri ubrzo nakon Epstajnove smrti.

Brunel je izvršio samoubistvo u pariskom zatvoru 19. februara 2022. godine.